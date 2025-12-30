El PP de Culleredo aprueba el crédito extraordinario “por responsabilidad” y denuncia "seis años de abandono de Rioboo"

Pleno en el concello de Culleredo, este martes, 30 de diciembre Cedida

El Partido Popular de Culleredo votó hoy a favor del crédito extraordinario en el pleno extraordinario celebrado esta mañana por responsabilidad institucional y pensando en los usuarios de las instalaciones municipales, pero fue muy crítico con la gestión del gobierno local, al que acusó de improvisar, llegar tarde y utilizar los modificativos como parche tras años de abandono y sin presentar presupuestos.

Durante su intervención, la portavoz popular, Izaskun García, dejó claro que este crédito “no es extraordinario por urgente, sino porque llega después de seis años sin mantenimiento”, recordando que los problemas que ahora se intentan resolver —filtraciones, goteras, corrosión, deterioros estructurales y riesgos para los usuarios— no son sobrevenidos ni imprevistos, sino consecuencia directa de la falta de planificación y mantenimiento.

El PP alertó además de un grave problema de transparencia en la tramitación del expediente, al no poder acceder a la documentación hasta el día antes del pleno, tras la retirada de competencias al personal de Secretaría.

Los populares subrayaron que el propio informe de Intervención reconoce que había remanente suficiente en años anteriores, pero no capacidad de ejecución, lo que pone en cuestión que ahora, sin presupuestos en 2024 ni en 2025 y sin proyectos ni calendario definidos, se garantice la ejecución de un expediente millonario con 30 inversiones sobre la mesa. “El problema nunca fue el dinero, es la gestión. Y aprobar hoy volver a disponer de dinero no garantiza que las obras se hagan mañana, porque ya hubo inversiones presupuestadas que no se ejecutaron”, advirtió Izaskun García, señalando directamente la responsabilidad del alcalde si dentro de un año las actuaciones vuelven a quedarse en anuncios.

En cuanto al POS Complementario 4/2025, el PP apoyó la inversión, pero denunció la falta total de diálogo, la llegada al último día del plazo pese a conocerse la convocatoria desde octubre y el hecho de que se rescate un proyecto que ya contó con financiación en 2021 y no se ejecutó, sin dar explicaciones claras sobre qué falló entonces ni qué va a cambiar ahora y sin saber si ese dinero de la Diputación se perdió por no ejecutarlo en plazo.

“El PP no bloquea inversiones, pero tampoco avala una forma de gobernar sin planificación, sin diálogo y llegando siempre tarde”, concluyó la portavoz popular, recordando que Culleredo no necesita más plenos de última hora, sino un gobierno que planifique, trabaje y cumpla.