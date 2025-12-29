Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

Área Metropolitana

La Diputación impulsa un proyecto de investigación micológica para estudiar y proteger la biodiversidad del Pazo de Mariñán

Rosa Ana García recibió en el Pazo de Mariñán a las personas representantes de la Federación Gallega de Micología para la presentación de la iniciativa

Redacción
29/12/2025 15:16
La diputada de Industria, Empleo, Política Demográfica y Medio Ambiente, Rosa Ana García, en Mariñán
La diputada de Industria, Empleo, Política Demográfica y Medio Ambiente, Rosa Ana García, en Mariñán
Cedida
La Diputación de A Coruña realizará, en colaboración con la Federación Gallega de Micología, un proyecto de investigación sobre la diversidad micológica del entorno del Pazo de Mariñán.

La diputada de Industria, Empleo, Política Demográfica y Medio Ambiente, Rosa Ana García, recibió este lunes en Mariñán a las personas representantes de la Federación Gallega de Micología, encabezadas por su presidente, José María Traba Velay, y por la investigadora Mónica Saavedra López, especialista en el estudio de la diversidad micológica del enclave. 

El proyecto tiene como objetivo realizar un inventario sistemático de las especies de hongos presentes en los terrenos del Pazo de Mariñán, un espacio de alto valor ecológico con especies vegetales singulares y árboles singulares pero que, hasta ahora, carecía de un estudio micológico exhaustivo. Los trabajos permitirán identificar, catalogar y analizar la diversidad fúngica del enclave, así como detectar especies de especial interés científico, incluidas aquellas raras o poco documentadas en Galicia. 

La iniciativa surge a partir de las conclusiones de la I Jornada Micológica del Pazo de Mariñán, celebrada el pasado mes de octubre, en la que se puso de manifiesto la elevada diversidad de hongos presentes en la zona. Durante aquella jornada ya se localizaron especies de gran rareza en el contexto gallego, lo que evidenció la necesidad de abordar un estudio continuado y metodológicamente estructurado. 

Los resultados de la investigación permitirán integrar el conocimiento micológico en la gestión ambiental del Pazo de Mariñán, reforzando su valor como espacio de referencia para la investigación científica, la conservación de la biodiversidad y la divulgación ambiental en la provincia de A Coruña.

