Las ferias, un modelo de comercio que resiste al paso del tiempo

Carral vivió este domingo la última feria del año en una mañana fría y soleada en la que la mayoría aprovechó para adquirir verduras y hortalizas para ‘bajar revoluciones’ y compensar la ingesta calórica de estas fechas. Esta modalidad de mercados al aire libre se mantiene, afortunadamente, en prácticamente todos los municipios del área metropolitana coruñesa y ha sabido adaptarse a los tiempos modernos y surfear la ola tecnológica, permitiendo pagos con tarjeta y, en algunos casos, los bizum.

“Estes meses son moi baixos. Despois de Defuntos as ventas van a menos porque decembro é un mes con moitos gastos e o tempo non acompaña. Agradeceríamos espacios para traballar como ten Curtis, onde os postos están cubertos”, indica Florinda Duarte, que despacha productos de huerta en ferias como Carral, Cambre, Ordes, Betanzos, Sada, Vilaboa (Culleredo), Vimianzo e incluso, a veces, Santa Comba.

La clientela fija es la clave, abunda Duarte, y que un feirón atraiga mucho público no siempre se traduce en cifras: “Ás veces eu prefiro quedar en Carral ou Cambre. Hai feiras que son máis de paseo, como Sada ou Betanzos, pero non sabes se vas vender”, explica.

Hay productos que se han convertido en la estrella del mercado en cuestión. Es el caso de los quesos Susa de Lestón (A Laracha), que arrasan en Arteixo, Paiosaco y Carballo. Los hermanos Eduardo y Roberto Cotelo son los reyes indiscutibles de la mañana de los sábados en Arteixo, en la que pueden superar tranquilamente los 180 ejemplares vendidos. Tanto los Cotelo como Duarte coinciden en que el verano genera más ventas por el turismo que reciben los municipios.

Referente en la provincia

El área vivirá este jueves una de las convocatorias más consolidadas en este ámbito, la Feria de Año Nuevo de Betanzos. Una de las más importantes de cuantas se celebran en el año en todo el territorio de As Mariñas y que acoge miles de visitantes cada edición.

Esta cita dejará las habituales estampas de los jóvenes llegando de las fiestas de Nochevieja con trajes de gala y comprando zapatillas y otros artículos ante la divertida mirada de los clientes habituales.

