Área Metropolitana

Estudiantes de Cambre, Culleredo y Oleiros consiguen el premio extraordinario de la ESO

Cuatro de los veinte alumnos premiados en Galicia son del área metropolitana coruñesa

Redacción
26/12/2025 14:05
Estudiantes del IES Blanco Amor de Culleredo, durante una visita escolar
Archivo El Ideal Gallego
Cuatro de los veinte alumnos premiados este año por la Xunta con el premio extraordinario de Educación Secundaria Obligatoria estudian en el área coruñesa. En concreto, se trata de estudiantes de Cambre, Culleredo y Oleiros. 

Según ha informado este viernes la Xunta, los galardones que cada año premian el rendimiento académico del curso anterior, en este caso, el 2024/2025, de jóvenes con una gran capacidad de superación frente a dificultades personales y educativas, han llegado a un total de veinte estudiantes, de los que cuatro son de centros del área: uno del Afonso X O Sabio de Cambre, otro del Eduardo Blanco Amor de Culleredo y dos del IES Plurilingüe Xosé Neira Vilas de Oleiros

Las candidaturas fueron propuestas por los docentes de cada centro atendiendo al esfuerzo continuado y a la capacidad de superación demostrada a lo largo de la ESO. Cada uno de estos premios tiene una cuantía de 1.000 euros y un reconocimiento que quedará reflejado en el expediente académico de cada joven.

