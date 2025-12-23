Área Metropolitana
El Consorcio As Mariñas refuerza la recogida de basura de cara a Nochebuena y Navidad
El Consorcio As Mariñas reforzará el servicio ordinario de recogida de residuos y el de enseres y voluminosos durante las jornadas previas y posteriores a los festivos de Navidad.
Así, habrá rutas de refuerzo mañana, miércoles 24 de diciembre, el viernes, día 26, el 31 de diciembre y el 2 de enero. El servicio no estará disponible el 25 de diciembre y el 1 de enero.
En cuanto a los puntos limpios, estos permanecerán cerrados mañana, miércoles 24 de diciembre, el jueves, día 25, el 31 de diciembre y el 1 de enero.