Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Área Metropolitana

El Consorcio As Mariñas refuerza la recogida de basura de cara a Nochebuena y Navidad

Redacción
23/12/2025 14:05
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

El Consorcio As Mariñas reforzará el servicio ordinario de recogida de residuos y el de enseres y voluminosos durante las jornadas previas y posteriores a los festivos de Navidad.

Los vertederos ilegales en A Coruña y el área aumentan el peligro de incendios forestales

Más información

Así, habrá rutas de refuerzo mañana, miércoles 24 de diciembre, el viernes, día 26, el 31 de diciembre y el 2 de enero. El servicio no estará disponible el 25 de diciembre y el 1 de enero.

En cuanto a los puntos limpios, estos permanecerán cerrados mañana, miércoles 24 de diciembre, el jueves, día 25, el 31 de diciembre y el 1 de enero.

0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos

Te puede interesar

Inés Rey

Los presupuestos de 2026 de A Coruña se 'olvidan' del Mundial 2030
Noela Rey Méndez
El ideal gallego

Andrés Suárez disfruta de la gastronomía coruñesa antes de su concierto solidario en A Coruña
Andrea López Ramos
Un pleno en Cambre

Pleno bronco en Cambre antes de Navidad: “Usted no es la ley, señora alcaldesa”
Noelia Díaz
Marisco en un puesto de la plaza de Lugo

Angulas a 1.600 euros y percebes a 400: los coruñeses ultiman la cena de Nochebuena a precios "carísimos"
Jorge Riveiro