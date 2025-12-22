El área coruñesa corre la peor suerte de los últimos diez años

El Gordo tocó en 2022 en El Gaucho Díaz de O Temple PATRICIA G. FRAGA

2019 y 2021 fueron annus horribilis para el área metropolitana en cuanto a la lotería de Navidad en la última década y este 2025 se subió al carro de la mala suerte. Ninguno de los premios del sorteo se dejó caer por los municipios cercanos a A Coruña, que se tuvieron que conformar con pedreas y reintegros para recuperar parte de lo invertido.

La resignación era la tónica este lunes entre los vecinos de las comarcas mientras se seguía el sorteo en los bares y comercios. Cuando el Tercer Premio, el 90693, se ‘escuchó caer’ en una administración coruñesa, algunos empezaron a soñar con que la suerte llegase al área. Pero no sucedió, logrando un nuevo récord negativo.

Consolación en Cambre

Dos negocios del municipio de Cambre dieron la pequeña alegría del día a sus clientes, al informar de que sus participaciones y décimos estaban premiados con pequeñas cantidades. La frutería Montse –en la Carretera Cambre-Temple– repartió aproximadamente 2.000 euros entre décimos y participaciones del 42432, llevándose el portador 120 euros por cada décimo y 30 euros por cada participación.

“Fue poca cosa, pero bueno, un cariño que estuvo muy repartido entre clientes, familia, amigos... Al menos nos llevamos un poquito de alegría, estamos contentos”, indicaba Montse Varela.

Muy cerca de allí, en la calle Pumar Méndez, Churrería Valdés informaba de que la cifra escogida por el establecimiento, el 05885, era una de las pedreas repartidas. “No nos tocó el Gordo, pero 100 euros por décimo nos da para una cenita por lo menos. ¡Felicidad de compartir sea lo que sea!”, escribió el negocio en sus redes sociales.

El año pasado, Culleredo fue la única localidad a la que sonrió la suerte en el Sorteo Extraordinario de Navidad, con 200.000 euros distribuidos en diez décimos del Cuarto Premio –48020–. Fue la administración número 1 de Culleredo, denominada Ría do Burgo, que regenta Francisco Javier Ríos Seijo, la que despachó los boletos premiados.

El local cullerdense solo había entregado otro Cuarto Premio en toda su historia, en 1988, y su propietario recordaba que en 2017 también vendió parte de un Segundo y en 2011 de un Quinto.

2024 no fue un año de mucha fortuna en las comarcas coruñesa y betanceira, con anécdotas como la de la pizzería Piccolo Mondo de Santa Cristina (Oleiros), que disparó al palo vendiendo 11.000 euros en décimos del 27480 –el Gordo fue el 72480–.

A pesar de que en un primer momento la euforia los llevó a pensar que por cada 20 euros de este número se ganaban mil euros, después comprobaron que solo tenían la pedrea y el reintegro. En total, 120 euros por décimo: “Para el año nos toca”, bromeaba el propietario del restaurante. Su pronóstico, lamentablemente, no se ha cumplido.

La Peña Deportivista Óscar Gilsanz, ‘minialegría’ en Betanzos

Tanto Betanzos como su comarca tuvieron que conformarse con pedreas y reintegros en un sorteo que esquivó su territorio y, a la espera del Sorteo Extraordinario del Niño, solo dejó algunos pellizcos, como el de la Peña Deportista Óscar Gilsanz. La entidad, con sede en el Café Lanzós y menos de un año de andadura, ha llevado una sonrisa a muchos vecinos al coincidir la terminación de su número con la del Gordo.

Cuatro euros en cada participación y una de las contadas alegrías que anotó Betanzos. La ciudad natal de Gilsanz, históricamente deportivista, cuenta actualmente con varias peñas, siendo esta la más reciente, constituida tras su designación como entrenador del primer equipo con la idea de llevar a cabo tanto actividades en torno al club como a la figura de Óscar.

El Sorteo del Niño, la esperanza

El próximo 6 de enero, con Melchor, Gaspar y Baltasar, llegará el Sorteo Extraordinario del Niño. La esperanza de muchos vecinos del área de A Coruña. Después de que la suerte pasase de largo en el Sorteo de Navidad, confían en que en dos semanas la fortuna les sonría con alguno de los grandes premios.

“En cuanto se cobren los premios del sorteo de Navidad, algo que se puede hacer desde mañana (por hoy) empezará a venderse bien la lotería del Niño”, explican desde la administración número 1 de Betanzos. “Hasta se forman colas”, aclaran desde el mismo despacho del cantón de Claudino Pita, donde ayer se tuvieron que conformar con terminaciones y varias pedreas. “Seguro que toca en el Sorteo del Niño”.

El Gordo de El Gaucho Díaz I, la última gran fiesta vivida en la comarca de A Coruña El 05490. Este es el número que el 22 de diciembre de 2022 inundó de millones y alegría O Temple y O Graxal, en Cambre. Hasta allí ‘volaron’ trescientos décimos del Gordo de Navidad. En concreto, hasta El Gaucho Díaz I, donde se repartieron 120 millones de euros entre empleados y clientes (400.000 euros al décimo) que, entre abrazos de emoción, saltos de alegría y mucho champán celebraron la última gran fiesta de la lotería de Navidad del área metropolitana de A Coruña. La suerte sonrió especialmente a Cambre, pero también a algunos municipios cercanos, e incluso de otras provincias, y “ve tú a saber si lo llevaron a otros sitios de España porque por aquí pasó mucha gente desde que lo pusimos a la venta” tras adquirirlo en la coruñesa La Diosa Fortuna, que acabó vendiendo los décimos devueltos desde O Temple y llevando la suerte al Agra del Orzán. Noventa años antes, la misma terminación –90– inundó de millones Betanzos. Un Segundo Premio del Sorteo de Navidad que, por la cantidad de vecinos a los que les tocó, se convertiría en uno de los más recordados en el entorno de A Coruña.

Lluvia de 10 millones de euros en la calle Barcelona de A Coruña Más información