Las casas navideñas más espectaculares del área metropolitana

El fenómeno de las luces de Vigo, que podríamos denominar ‘efecto Abel Caballero’, ha calado muy hondo en los últimos años en las comarcas de A Coruña y Betanzos. Gracias a ese espíritu, cientos de casas han ido añadiendo elementos a sus fachadas, poco a poco y como quien no quiere la cosa. Un puñado de leds por aquí, un muñeco de nieve por allí, multitud de guirnaldas... y se ha logrado aportar vistosidad y color a carreteras y aldeas del área que hoy en día acogen visitantes como si fueran peregrinos.

Dos localidades despuntan desde hace unos años no solo por la originalidad de sus decoraciones, sino por el sentimiento de comunidad que promueven los vecinos, que celebran un acto de encendido y aprovechan para brindar ‘en familia’ cada temporada. Son O Casal, en Adragonte (Paderne) y Gosende (Carral), donde decenas de casas se suman a esta actividad.

En Paderne la ornamentación es “casera en más de un 95%” y es una de las más sorprendentes de toda el área de A Coruña. Los vecinos, que empezaron “con unos árboles, casi de cachondeo”, dice Ana Vázquez, se han volcado con una iniciativa que está revolucionando la aldea y que demuestra que el rural tiene mucho que aportar, también en la Navidad. La prueba fueron las 200 personas que asistieron al encendido el pasado día 7 y las filas de coches que se han visto desde entonces en la zona.

En Gosende llevan unos cuantos años ‘coloreando’ la localidad con miles de leds en sus fachadas, balcones y jardines, y las viviendas muestran verdaderas virguerías, como un poblado en el que las casas llevan los logos de los negocios locales, un trineo, regalos apilados, elfos, un tren o un árbol de crochet, todo ello artesanal. Cada año, explica Elisa Suárez, vecina y propietaria de la floristería local, “se suman a la ‘fiesta’ casas nuevas” y llegan de visita más familias con niños para disfrutar de estas vistas.

Cortiñán 'pisa fuerte'

Otra parroquia les va a la zaga a estas dos poblaciones y es la de Cortiñán, en Bergondo, donde varias casas en plena N-VI deslumbran a los conductores y hacen las delicias de los más pequeños. Las luces navideñas, en muchos casos, vienen a paliar las deficiencias en el alumbrado público de diferentes caminos o carreteras.

En el mismo municipio, una casa de O Casal, en Santa Marta de Babío, vuelve a situarse entre las viviendas más iluminadas del área y su decoración crece cada diciembre. Papá Noel a lomos de un oso polar, un enorme elfo, ciervos, bastones de caramelo, la Virgen, San José y el niño Jesús son solo algunas de las figuras iluminadas del jardín, además de miles de bombillas de colores que han atraído a multitud de vecinos y visitantes, reconoce la dueña de la vivienda.

Ya en Sada, un hogar de O Castro al pie de la DP-0812 lleva años mostrando divertidas escenas tanto en Halloween como en estas fechas navideñas, y en A Zapateira, en la calle Nápoles, un chalé muestra todo tipo de figuras, incluido un Grinch que trepa por el balcón para arruinar las fiestas a los presentes.

La moda de decorar las casas ha hecho a las asociaciones vecinales agudizar el ingenio y son varias las entidades que han convocado concursos entre los habitantes. Es el caso de Bribes o Cecebre, en Cambre, donde recientemente se entregaron premios en metálico a las propuestas más llamativas.

Os Campóns, también en Cambre, cuenta con una de las casas más atractivas visualmente hablando, con un enorme ‘Cambre os desea felices fiestas’, además de varias esculturas hinchables, un imponente árbol de luz, coronas navideñas y un sinfín de bombillas. Este año su propietaria ha abierto la vivienda al público y ha recibido cientos de visitas, a las que no duda en ofrecer caramelos.

En Oleiros hay un ejemplo de que la belleza siempre está en el interior. En la calle Ramón Núñez Montero se ubica ‘la casa de los 300 papanoeles’, donde Fátima Ucieda exhibe una gran colección de muñecos de Santa Claus que ha tenido carácter solidario, recaudando aportaciones económicas y productos para donar a Cáritas. En la avenida Salvador Allende, en San Pedro de Nós (Oleiros) también se encuentra la casa Caroni, con multitud de muñecos navideños en los alféizares de las ventanas.

Los habitantes de la Rúa dos Ferreiros, en Betanzos, también parecen haberse contagiado del espíritu festivo que reina en este municipio desde hace varias campañas. Así, varias casas han colocado lamparillas y figuras, haciendo mucho más llevadera la empinada subida desde A Ponte Nova hasta el corazón del casco histórico betanceiro.

Para aquellos que no tienen tiempo de ir a Vigo –ni ganas de vivir aglomeraciones–, estas viviendas ofrecen a las familias un plan para todos los bolsillos que fomenta la exploración del rural coruñés y que demuestra que no es necesario habitar una gran ciudad para divertirse en las navidades.

