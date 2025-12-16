Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Área Metropolitana

Raquel Rico García se impone en el Concurso Fotográfico del Calendario de As Mariñas

Redacción
16/12/2025 11:59
Imagen ganadora del certamen, captada en Betanzos
Imagen ganadora del certamen, captada en Betanzos
Raquel Rico
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif

Raquel Rico García se ha impuesto en el Concurso Fotográfico del Calendario de 2026 del Consorcio As Mariñas con la imagen Salida de la Luna tras las Torres de la Iglesia de Santiago, captada en Betanzos. 

Los encargados de evaluar las fotos tomaron la decisión destacando “o simbolismo da imaxe, que mestura os pináculos do templo gótico, que apuntan ao divino, co círculo perfecto da lúa, que sempre se concibiu como unha imaxe de verdade e claridade”, explican desde As Mariñas.

El tribunal puso en valor, además, la composición de la instantánea y su iluminación, incidiendo en que “tal vez sexa o elemento máis destacado” de la foto, tomada en el centro de Betanzos. 

La ganadora recibirá una tablet, así como diez calendarios, que también se entregarán a los once autores seleccionados en esta edición de 2025. El hilo conductor de todas las fotografías que se presentaron ha sido el medio ambiente, el paisaje o el patrimonio cultural de As Mariñas.

0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara

Te puede interesar

Vicio, en Marineda City

A Coruña ya disfruta de Vicio en Marineda City
Redacción
El ideal gallego

El gallego Luis Tosar, medalla de oro al mérito de Bellas Artes
EFE
El ideal gallego

Hacienda aclara que los nuevos controles de pagos con Bizum solo afectan a profesionales
EFE
Víctor de Aldama

Un presunto testaferro de Aldama declara que cobró 3.500 euros al mes por no hacer nada
EFE