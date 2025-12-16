Raquel Rico García se impone en el Concurso Fotográfico del Calendario de As Mariñas

Imagen ganadora del certamen, captada en Betanzos Raquel Rico

Raquel Rico García se ha impuesto en el Concurso Fotográfico del Calendario de 2026 del Consorcio As Mariñas con la imagen Salida de la Luna tras las Torres de la Iglesia de Santiago, captada en Betanzos.

Los encargados de evaluar las fotos tomaron la decisión destacando “o simbolismo da imaxe, que mestura os pináculos do templo gótico, que apuntan ao divino, co círculo perfecto da lúa, que sempre se concibiu como unha imaxe de verdade e claridade”, explican desde As Mariñas.

El tribunal puso en valor, además, la composición de la instantánea y su iluminación, incidiendo en que “tal vez sexa o elemento máis destacado” de la foto, tomada en el centro de Betanzos.

La ganadora recibirá una tablet, así como diez calendarios, que también se entregarán a los once autores seleccionados en esta edición de 2025. El hilo conductor de todas las fotografías que se presentaron ha sido el medio ambiente, el paisaje o el patrimonio cultural de As Mariñas.