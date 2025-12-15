Trasladada una persona tras un choque en la AP-9 a la altura de O Burgo

Accidente en la AP-9 PATRICIA G. FRAGA

Una persona tuvo que ser trasladada por los servicios sanitarios tras verse implicada en un choque entre dos vehículos en la autopista AP-9, a la altura del kilómetro 7,5, en O Burgo.

Según informó el 112 Galicia, el suceso se produjo a las 10.44 horas en sentido A Coruña, a la altura de la incorporación a la vía desde O Temple. Hasta la zona se desplazaron el 061, la Guardia Civil, Policía Local, Bomberos de Betanzos y Protección Civil.

Uno de los vehículos acabó girado en dirección contraria a la circulación y fueron varias las personas que alertaron a la central de emergencias, indicando en un principio que uno de los accidentados se quejaba de mucho dolor en la espalda.