Portos de Galicia incluirá el dragado en Lorbé dentro de su contrato de tres millones de euros para estudios ambientales

El presidente de Portos de Galicia, José Antonio Álvarez, respondió a una pregunta parlamentaria en la Comisión de Pesca y Marisqueo en relación al dragado del puerto de Lorbé, en el municipio coruñés de Oleiros. Álvarez Vidal informó de que su departamento incluirá esta actuación dentro del contrato por valor 3 millones de euros que el ente público prevé formalizar en los próximos meses para la realización de estudios ambientales y de dragado en el horizonte 2026-2030.

Durante su intervención, el presidente de Portos recordó que durante la tramitación del proyecto para la ampliación del puerto de Lorbé los usuarios de esta dársena trasladaron la necesidad de ampliar el calado en los diversos muelles del puerto de Lorbé. Esta necesidad fue recogida por el ente público que inmediatamente contrató una inspección submarina para evaluar el estado del fondo de la dársena. En este primer estudio se constató que la pérdida de calado se debe a la acumulación de concha de mejillón.

Teniendo en cuenta esta especificidad, Portos de Galicia contempla en su planificación de dragados a medio plazo la obra de Lorbé para la que ampliará estos primeros estudios a través del citado contrato de tres millones de euros que incluirá estudios para diversos puertos de todo el litoral. Esta actuación se recoge en los presupuestos del ente público para 2026 con una partida plurianual. Además, durante su respuesta, el presidente de Portos de Galicia enumeró otras actuaciones que su departamento desarrolló en el puerto de Lorbé, entre las que se encuentra el dragado de roca realizado en 2022, por importe de 50.000 euros.

Asimismo, destacó la mejora ejecutada en los pantalanes el pasado mes de abril a través de la empresa de mantenimiento de Portos de Galicia, y la tramitación de la obra de ampliación de abrigo con una inversión de más de 155.000 euros en la redacción del proyecto, finalizada a día de hoy.