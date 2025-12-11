Mi cuenta

Área Metropolitana

Los concursos de escaparates navideños llenan la comarca de color y originalidad

Noelia Díaz
Noelia Díaz
11/12/2025 16:15
Los municipios del área metropolitana exhiben estos días un colorido especial no solo por su alumbrado festivo, sino por la originalidad en los escaparates comerciales. Los certámenes promovidos por ayuntamientos como Arteixo, Culleredo, Sada o Carral han llenado las calles de propuestas originales. 

En Arteixo, por ejemplo, un tren recorre un precioso árbol de Navidad en Regalos Coccolate, mientras que a pocos metros de allí, en la óptica Balneario Visión, varios globos aerostáticos artesanales vuelan con los mejores deseos. En esta localidad, el mejor escaparate se llevará 1.000 euros, mientras que el segundo se llevará 800 y el tercero 500, con dos accésit.

La tienda de manualidades Nany Vir, en Tierno Galván (Culleredo) también muestra un gran árbol con diferentes estampas navideñas en su interior, muchas luces, un elfo y un tren que da vueltas. Brea Barber, en Andrés Pan Vieiro, ha colocado un enorme y acogedor poblado navideño en su vitrina. 

En Sada dan prioridad a la sostenibilidad y marcan como premisa obligatoria para participar en su concurso el empleo de elementos naturales o materiales reutilizados, algo que también valoran en Carral, donde el certamen municipal incluye varios premios para las viviendas mejor decoradas.

