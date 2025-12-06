Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

Área Metropolitana

La aldea carralesa de Gosende inaugura la Navidad con su espectacular decoración

Los vecinos realizaron este sábado el encendido de sus viviendas, que lucen coloridas y vistosas cada diciembre

Noelia Díaz
Noelia Díaz
06/12/2025 22:57
Los vecinos de Gosende realizaron el encendido de sus viviendas y aprovecharon para organizar el picoteo que cada año sirve para confraternizar y disfrutar juntos niños y mayores
German Barreiros
El lugar más navideño de Carral, la aldea de Gosende, ya está en modo Mariah Carey. Este sábado, los vecinos realizaron el encendido de sus espectaculares decoraciones, que en los últimos años se han hecho famosas en el área coruñesa, suscitando decenas de visitas, y disfrutaron de un picoteo de confraternización con el que “hacer comunidad y forjar lazos entre las casas”, explica Elisa Suárez, una de las vecinas y propietaria de la floristería Militroques, que también se suma a esta iniciativa con multitud de luces y figuras.

Decoración navideña en Gosende (1)

Gosende se ilumina por Navidad

Más información

Llevan unos cuantos años dando color a la zona con miles de leds en sus fachadas, balcones y jardines, y las viviendas muestran verdaderas virguerías, como un poblado en el que las casas llevan los logos de los negocios locales, un trineo, montones de regalos, elfos, un tren o un árbol de crochet –cuya autora pasó un año realizándolo–, todo ello elaborado de manera artesanal. Este año se han unido a la ‘fiesta’ tres casas nuevas.

“Esta actividad nos da mucha vida, las luces nos animan a salir de casa; todos nos implicamos y solemos añadir más cosas cada año, desde luces a otros objetos decorativos”, indica Suárez.

También en Paderne

Este domingo tendrá lugar el encendido en otra de las localidades con mayor espíritu navideño de A Coruña, la de Adragonte, en Paderne.

Este núcleo invierte cada año una importante cantidad económica para mejorar la iluminación de la zona, que cuenta con una gran bola, una noria o un tiovivo, entre otras creaciones, lo que les ha convertido en lugar de peregrinaje de muchos.

