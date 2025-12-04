La campaña Mercanavila de la Diputación generó 300.000 ventas en el pequeño comercio

Representantes de la Diputación y de los comerciantes realizan una valoración de la campaña QUINTANA

La campaña Mercanavila que puso en marcha la Diputación, el pasado día 20 de octubre, generó 300.000 operaciones de venta en el pequeño comercio. El presidente provincial, Valentín González Formoso; la diputada de Empleo, Rosa Ana García, y el presidente de la Federación Galega de Comercio, José María Seijas, mantuvieron un encuentro para hacer balance de esta promoción, cuyo principal objetivo era impulsar el consumo en los establecimientos de proximidad de los municipios de menos de 20.000 habitantes.

Mercanavila puso a disposición de la ciudadanía bonos descuento de hasta cien euros por persona para realizar compras en comercios locales adheridos. La iniciativa, diseñada para activar el consumo y reforzar el tejido económico de los pueblos pequeños y medianos de la provincia, logró cifras históricas, según fuentes del ejecutivo provincial.

“O programa superou con creces as previsións iniciais. Entre o 20 de outubro e o 3 de este mes de decembro descargáronse 93.453 bonos, rexistráronse preto de 300.000 operacións de compra e mobilizáronse dezaséis millóns de euros en vendas nos 1.080 establecementos adheridos de toda a provincia”, dijo Formoso, al tiempo que incidió en la importancia de mantener vivo el ecosistema del comercio local.

"Corazón das vilas"

“O comercio de proximidade é o corazón das vilas, sen comercio non hai vida. Fronte á oleada dos Amazon do mundo, temos que facer moita pedagoxía coa cidadanía do que supón o comercio local en canto a creación de emprego e dinamización da economía. A verdadeira sostibilidade é a que representa o comercio local de Galicia e, por iso, a Deputación fai unha aposta tan importante”, añadió el presidente, que desveló que Mercanavila se va a mantener en el tiempo porque “é unha aposta de longo prazo e para o ano 2026 haberá unha campaña aínda máis ambiciosa porque vemos que merece a pena”.

Por su parte, el presidente de la federación de comerciantes, José María Seijas, destacó el éxito de la iniciativa. “Debemos felicitar á Deputación pola súa aposta decidida polo comercio da provincia. Mercanavila demostra que cando hai compromiso, hai resultados. O comercio é vida: onde hai comercio hai vida. Animamos ás demais deputacións galegas a impulsar programas semellantes”.

La diputada de Empleo, Rosa Ana García, subrayó que el impacto fue mucho más allá del económico: “A aposta foi enorme, pero o retorno ten sido maior. Poñer en marcha Mercanavila supuxo un desafío, non só en termos económicos, senón pola complexidade que ten este sector”.