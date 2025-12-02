Los pajaritos cantan, las nubes se levantan: Culleredo acoge el Campeonato Gallego de Canto de Canarios

El Centro Municipal de Formación e Emprego Pablo Picasso acogerá el XLVIII Campeonato Gallego-Concurso de Canto de Canarios

El Concello de Culleredo acogerá el próximo sábado, 6 de diciembre, en el Centro Municipal de Formación e Emprego Pablo Picasso, el XLVIII Campeonato Gallego-Concurso de Canto de Canarios, organizado por la Sociedad Coruñesa de Canaricultura con la colaboración del Concello.

Se trata de una competición cerrada al público en la que evaluará la calidad y la técnica de canto de las aves participantes. La entrega de premios tendrá lugar al día siguiente, el domingo 7 de diciembre, a partir de las 12:00 horas.

Esta competición actúa como antesala del XLVIII Concurso-Exposición Ornitológico, que se celebrará entre el 15 y el 21 de diciembre, una cita ya consolidada que reúne cada año a criadores y aficionados de la comarca y de toda Galicia. Además, en paralelo con esta cita, también se desarrolla el Concurso de Dibujo Infantil, cuyos premios se entregarán el mismo día de la clausura de la muestra, el 21 de diciembre