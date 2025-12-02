Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Área Metropolitana

Los pajaritos cantan, las nubes se levantan: Culleredo acoge el Campeonato Gallego de Canto de Canarios

Josefa Prado
02/12/2025 17:27
CARTEL CULLEREDO - El Centro Municipal de Formación e Emprego Pablo Picasso acogerá el XLVIII Campeonato Gallego-Concurso de Canto de Canarios
El Centro Municipal de Formación e Emprego Pablo Picasso acogerá el XLVIII Campeonato Gallego-Concurso de Canto de Canarios
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara

El Concello de Culleredo acogerá el próximo sábado, 6 de diciembre, en el Centro Municipal de Formación e Emprego Pablo Picasso, el XLVIII Campeonato Gallego-Concurso de Canto de Canarios, organizado por la Sociedad Coruñesa de Canaricultura con la colaboración del Concello.

Se trata de una competición cerrada al público en la que evaluará la calidad y la técnica de canto de las aves participantes. La entrega de premios tendrá lugar al día siguiente, el domingo 7 de diciembre, a partir de las 12:00 horas.

Esta competición actúa como antesala del XLVIII Concurso-Exposición Ornitológico, que se celebrará entre el 15 y el 21 de diciembre, una cita ya consolidada que reúne cada año a criadores y aficionados de la comarca y de toda Galicia. Además, en paralelo con esta cita, también se desarrolla el Concurso de Dibujo Infantil, cuyos premios se entregarán el mismo día de la clausura de la muestra, el 21 de diciembre

0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251121_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara

Te puede interesar

Visita de Alfonso Rueda a Gadisa

Rueda reivindica la empleabilidad de descendientes de gallegos a través del programa 'Retorna Emprego' en su visita a Gadisa
Agencias
guardia civil

Una persona arrollada en una doble colisión en la AP-9
Abel Peña
Inauguración de Hi en A Coruña @Patricia G. Fraga (6)

El podcast coruñés “Érase una red” cierra un año de tertulias impulsado por Hi Coruña
Redacción
Pleno de A Coruña del mes de noviembre

El PP, a Inés Rey: "Desde que es alcaldesa los delitos en A Coruña han aumentado un 25%"
Redacción