La Diputación inaugura en Miño y Carral dos murales del Camino Inglés
La Diputación inauguró este martes en Miño y Carral los nuevos murales del Camino Inglés, dentro de la segunda edición del programa Arte no Camiño, completando las intervenciones estrenadas la semana pasada en Negreira, Cee y Corcubión.
El proyecto, impulsado por la institución provincial en colaboración con la Asociación de Concellos do Camiño Inglés y la Asociación de Concellos do Camiño Fisterra-Muxía, "continúa a consolidarse como unha aposta estratéxica pola arte urbana e pola valorización cultural das rutas xacobeas", indicaron.
En Miño, Raquel Germade presenta una obra "que convida á introspección sobre o acto de camiñar, evocando o que queda diante e detrás da paisaxe e a relación entre o peregrino e o territorio que atravesa". Por su parte, en Carral, Isa Bermúdez se inspira en las antiguas leyendas sobre fuentes con propiedades curativas y en la creencia de que muchos peregrinos medievales recuperaban la salud al llegar a Galicia. "A artista representa unha peregrina envolta nunha aura máxica, acompañada de paxaros e avanzando na noite na procura desa fonte simbólica de vida e sanación que, segundo a memoria popular, existía nas terras carralesas", explica la Diputación en un comunicado.