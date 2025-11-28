Pista de hielo en Perillo, luces en Betanzos y mercado en Arteixo: huele a Navidad en el área de A Coruña

Un joven, este viernes, en la pista de patinaje de Oleiros JAVIER ALBORÉS

La Navidad empieza a sentirse en todos los rincones de A Coruña y su área metropolitana y varios municipios dan este fin de semana el pistoletazo de salida a sus actividades. Así, Oleiros inauguró este viernes su pista de patinaje sobre hielo en Perillo, mientras que mañana, día 29, (19.00 horas, plaza Irmáns García Naveira) Betanzos contará con un invitado de excepción, el medallista olímpico Carlos Arévalo, que encenderá su alumbrado para estas fechas –que incluye 700.000 leds a lo largo de la localidad–.

Por su parte, Arteixo ya exhibe las casetas de su mercado navideño en el paseo fluvial, que funcionará del 5 de diciembre al 5 de enero y contará con tiendas como Á Lus do Candil, Miña Terra, Fun Fan San o ACBA Arteixo, entre otras. Además, allí también se ubica la casita de Papá Noel, que después del 24 de diciembre será la sede del cartero real. El encendido lo realizarán, el día 5 a las 19.00 horas, integrantes del Club de Salvamento Arteixo y Club Natación Arteixo.

Cartel del Mercado de Nadal de Arteixo CEDIDO

Instalada en la polideportiva de la avenida de la II República, en Perillo, la pista de hielo natural de Oleiros estará operativa hasta el 11 de enero y su horario durante el período escolar es de lunes a jueves de 16.45 a 21.30 horas, viernes de 16.00 a 23.30 y fines de semana y festivos de 11.00 a 23.00. Ya en las vacaciones navideñas abrirá de lunes a domingo de 11.00 a 23.00, con modificaciones los días 24, 31 y 6 de enero.