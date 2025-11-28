Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Área Metropolitana

Pista de hielo en Perillo, luces en Betanzos y mercado en Arteixo: huele a Navidad en el área de A Coruña

Noelia Díaz
Noelia Díaz
28/11/2025 19:56
Un joven, este viernes, en la pista de patinaje de Oleiros
Un joven, este viernes, en la pista de patinaje de Oleiros
JAVIER ALBORÉS
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251128_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif

La Navidad empieza a sentirse en todos los rincones de A Coruña y su área metropolitana y varios municipios dan este fin de semana el pistoletazo de salida a sus actividades. Así, Oleiros inauguró este viernes su pista de patinaje sobre hielo en Perillo, mientras que mañana, día 29, (19.00 horas, plaza Irmáns García Naveira) Betanzos contará con un invitado de excepción, el medallista olímpico Carlos Arévalo, que encenderá su alumbrado para estas fechas –que incluye 700.000 leds a lo largo de la localidad–. 

Por su parte, Arteixo ya exhibe las casetas de su mercado navideño en el paseo fluvial, que funcionará del 5 de diciembre al 5 de enero y contará con tiendas como Á Lus do Candil, Miña Terra, Fun Fan San o ACBA Arteixo, entre otras. Además, allí también se ubica la casita de Papá Noel, que después del 24 de diciembre será la sede del cartero real. El encendido lo realizarán, el día 5 a las 19.00 horas, integrantes del Club de Salvamento Arteixo y Club Natación Arteixo.

Cartel del Mercado de Nadal de Arteixo
Cartel del Mercado de Nadal de Arteixo
CEDIDO

Instalada en la polideportiva de la avenida de la II República, en Perillo, la pista de hielo natural de Oleiros estará operativa hasta el 11 de enero y su horario durante el período escolar es de lunes a jueves de 16.45 a 21.30 horas, viernes de 16.00 a 23.30 y fines de semana y festivos de 11.00 a 23.00. Ya en las vacaciones navideñas abrirá de lunes a domingo de 11.00 a 23.00, con modificaciones los días 24, 31 y 6 de enero. 

Oleiros donará la recaudación de un día de la pista de hielo a la investigación del cáncer infantil

Más información
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251121_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara

Te puede interesar

La sesión plenaria provincial de este viernes

La Diputación aprueba destinar 88 millones al Plan Único de 2026
Noelia Díaz
Bebeto, en el balcón del Ayuntamiento

Un baño de nostalgia enciende la Navidad de A Coruña más deportivista
Lara Fernández
El rector de la UDC, Ricardo Cao

La UDC retoma su idea de implementar Medicina en A Coruña
Dani Sánchez
Alumnas del CPR Plurilingüe Montespiño emulan las obras de Sotomayor

La exposición de Sotomayor cobra vida en un taller didáctico con alumnas de Montespiño
Redacción