Comienzan las obras de conexión del paseo entre Oleiros y Cambre

Las máquinas ya se han instalado en la zona de O Seixo QUINTANA

El Gobierno ha puesto en marcha las obras de conexión del paseo marítimo entre Oleiros y Cambre, una reiterada demanda del alcalde oleirense, Ángel García Seoane, y que servirá también para la restauración ambiental de la zona.

El subdelegado del Gobierno en A Coruña, Julio Abalde, visitó este lunes la zona de O Seixo para comprobar las primeras actuaciones en el margen derecho de la ría, incluidas en los fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia que tramita el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Estas intervenciones forman parte de un proyecto global de recuperación del borde litoral de la ría "que abrangue máis de 4 quilómetros e que supón un investimento próximo aos 6 millóns de euros", recordó Abalde.

En Oleiros se prevé la plantación de especies autóctonas y el refuerzo de los bordes costeros, además de ejecutar 435 metros de paseo con acabado en losas de granito en la zona peatonal y pavimento de hormigón coloreado en el carril bici, ambos de tres metros de ancho.

En el término municipal de Cambre se dará continuidad al carril bici existente durante 116 metros, se llevarán a cabo trabajos de regeneración vegetal, se reorganizarán las instalaciones de iluminación y drenaje, y se realizará un mantenimiento de los muros actuales.