La Diputación de A Coruña planta cara al éxodo rural con una medida pionera en España

El presidente provincial, Valentín González Formoso, en un momento de la presentación, ayer en A Coruña Quintana

La Diputación de A Coruña dio a conocer las claves de los que serán “os orzamentos máis altos” de su historia dos veces centenaria, con 256,5 millones –un 6,67% más que el actual–y una apuesta decidida por “os concellos, a protección social e o emprego”, explicó el máximo representante de la institución, Valentín González Formoso.

El Presupuesto de 2026 serla sometido a aprobación en la sesión del viernes, día 21. Este será el décimo consecutivo para la coalición de izquierdas que encabeza Formoso, que definió las cuentas como la expresión de “un proxecto ilusionante, estable e pensado para responder ás necesidades reais dos concellos”, añadió el presidente de la Diputación de A Coruña.

La prioridad del Gobierno provincial vuelve a ser “o apoio aos concellos”, que recibirán 110 millones de euros, que también se sitúa entre las cifras más altas de entre las consignadas por la entidad y que permitirá a los ayuntamientos conocer con antelación los recursos de los que van a disponer, algo imprescindible para aprobar sus cuentas, como destacó Formoso.

El vicepresidente, Xosé Regueira, insistió en que la institución es “fundamental para moitos concellos da provincia”, especialmente para los de menor tamaño, y puso en valor la transparencia del modelo implantado por PSOE y BNG desde 2015: “a discrecionalidade orzamentaria reduciuse do 20-80% ao 3-5% actual”, explicó el número dos de la Diputación de A Coruña.

En cualquier caso, además de por sus cifras de record, el Presupuesto de 2026 destaca por incorporar varias novedades, como la introducción de unas cláusulas para combatir la despoblación: “Por primeira vez en Galicia, e previsiblemente tamén en España, a Deputación da Coruña incorporará cláusulas demográficas ás licitacións públicas”, indicó Formoso.

Con esta medida se intentará que determinados servicios se puedan prestar desde municipios “con risco de despoboamento sempre que sexa tecnicamente viable, favorecendo a creación de emprego no rural” e incidió en que “como quen ten as competencias non o fai, nós botamos a andar”, apostilló en su intervención el presidente de la Diputación de A Coruña.

En este sentido, adelantó que “o primeiro contrato que incluirá estas cláusulas será o da teleasistencia”, que ahora se realiza desde “unha nave en Pocomaco”. Este es un servicio esencial que atiende “a 4.500 maiores de 65 anos que viven sós nos 93 concellos da Coruña”. “¿Por que non prestar este servizo desde Mañón ou Coristanco e transformar o seu mercado laboral?”, interpeló el presidente, que defendió estas cláusulas demográficas como “unha ferramenta radicalmente innovadora que rezuma xustiza por todas partes”, sentenció Formoso.

1 Protección Social: de siete a 38 millones en diez años

La protección social se vuelve a situar como una de las enseñas de la Diputación de A Coruña. A este ámbito se destinarán 38 millones de euros, frente a los siete de hace días años, de 2015.

Además, el presidente destacó que estos avances se consiguieron “mantendo a deuda 0 e cun período medio de pago de 10 días”, lo que para el dirigente socialista es la acreditación “da boa xestión dos gobernos de progreso”, de que “se pode ser eficaz sen necedidade de acudir ao endebedamento”, resumió el también alcalde de As Pontes.

2 El modelo de las ‘casas de acompañamento’

Otra de las novedades destacadas es la creación de las nuevas “casas de acompañamento”, un modelo alternativo a las residencias tradicionales, que apuesta por la inclusión y rechaza la reclusión, para ofrecer un hogar más acogedor, integrado en los núcleos urbanos y conectado “coa vida social das vilas do territorio da Coruña”.

3 Más de 8.000 empleos creados y 125 millones

En su exposición, el presidente también se refirió al impacto de las políticas de empleo aplicadas el último decenio, desde 2025.

Así, apuntó a “8.000 postos de traballo creados, 1.875 empresas apoiadas e milleiros de autónomos beneficiados” anotando una inversión de otros 125 millones –otra cifra de récord–en este área para 2026.

4 Vías e Obras: un aumento del 30% y más seguridad

El Plan de Vías e Obras experimentará un incremento do 30% y se centrará en la creación de nuevas sendas y en reforzar la seguridad vial en su red de carreteras, “das máis antigas de Galicia”.

En este sentido, optimizar la seguridad y la conectividad “seguirá sendo unha das liñas principais do próximo exercicio” de 2026.

5 Incorporación de ochenta nuevos bomberos

El Presupuesto 2026 contempla la incorporación de hasta 80 nuevos bomberos al consorcio que la Diputación Provincial “xestiona en colaboración coa Xunta”.

Esto supondrá un impulso a la seguridad y la atención de las emergencias reforzando así la seguridad en todo el territorio de A Coruña.

6 Impulso cultural y apertura del CEI

En 2026 se completarán las obras en las instalaciones del CEI (Coruña Estudio Inmersivo), “o verdadeiro despegue” del “maior plató de produción virtual da Península Ibérica”.

En relación con esta cuestión, el presidente destacó que supondrá un enorme impulso al sector audiovisual de Galicia.

Asimismo, señaló que aumentan un 7% las partidas de “Cultura, Lingua e Educación”, hasta los 12,84 millones.

7 Las dos primeras sedes fuera de A Coruña, en Ferrol y Santiago de Compostela

El 2026 será el año en que se abrirán las primeras sedes descentralizadas de la provincia coruñesa, en la ciudades de Ferrol y de Santiago de Compostela. Estos espacios, “que se licitarán por concorrencia pública”, según anotó el presidente, “acollerán oficinas de xestión tributaria e outros servizos, como auditorio, sala de exposicións ou coworkings, achegando a Deputación da Coruña á cidadanía”.

É un ano activo, cheo de novidades e ilusións Valentín González Formoso, presidente de la Diputación de A Coruña

Tanto el presidente como el vicepresidente coincidieron en que las cuentas diseñadas para este 2026 “dotan de estabilidade a toda a provincia” y responden ás preocupacións reais dos concellos e da cidadanía” de los 93 municipios de a Coruña.

“É un ano activo, cheo de novidades e ilusión”, destacaron tanto Valentín González Formoso como Xosé Regueira.

En el acto de presentación del documento, los responsables provinciales aseguraron que este presupuesto es el resultado “dunha década de xestión saneada, transparente e centrada na igualdade”.