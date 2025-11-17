Elas, as mulleres da historia das Mariñas
A comarca está atravesada por historias de talento, valentía e compromiso
Mulleres das Mariñas. O Centro de Extensión Universitaria e Divulgación Ambiental de Galicia (Ceida) elaborou un dossier no que analiza as historias de talento, valentía e creatividade, de outras tantas mulleres vinculadas ao territorio da Reserva da Biosfera Mariñas Coruñesas.
Desde escritoras e xornalistas a científicas e actrices internacionais, todas elas seguen inspirando e a súa herdanza mantense viva en Oleiros, en Sada ou en Bergondo.
“Cada unha delas representa unha maneira diferente de mirar o mundo” e “transformar a realidade”, sinalan desde o Ceida que, nas vésperas do 25-N renden homenaxe a aquelas que mudaron as cousas, abriron camiño nun mundo de homes e viraron o rumbo de Galicia.
1. Emilia Pardo Bazán
Un dos nomes máis relevantes da historia de Galicia, ‘artífice’ das Torres de Meirás, en Sada
Unha das escritoras máis destacadas de España, introductora do naturalismo, defensora da educación das mulleres e unha adiantada en moitos aspectos da súa vida e a súa obra, está entre os nomes máis relevantes da historia de Galicia. En ‘Los Pazos de Ulloa’ e noutras novelas recolleu o ambiente das contornas rurais, a vida campesiña, os montes e ríos, e o territorio da reserva “encaixa perfectamente coa súa visión crítica do contraste entre o mundo rural galego e a aristocracia, un dos grandes temas da súa obra”, recolle a obra ‘Mulleres que fixeron historia e viviron nas Mariñas Coruñesas’.
Ademáis, aí están as súas Torres de Meirás, que ela mesma deseñou para convertir no seu refuxio literario, en Sada.
2. Juana de Vega
Un exemplo de solidariedade e referente liberal do século XIX, a figura de Juana de Vega está íntimamente ligada a ela xa que viviu e desenvolveu a súa obra filantrópica e agrícola no territorio, especialmente en San Pedro de Nós, en Oleiros. Alí impulsou a modernización agraria, a educación rural e a mellora do campo, e alí está a sede da Fundación Juana de Vega. Os seus valores de sostibilidade, desenvolvemento rural e respecto pola natureza coinciden cos actuais das reservas de biosfera como As Mariñas Coruñesas.
3. Fanny Garrido
Unha comarca convertida nunha enorme “xanela aberta á modernidade” desde Liáns.
Francisca González-Garrido y García, coñecida como Fanny Garrido, fixo da comarca coruñesa “unha xanela aberta á modernidade cultural do seu tempo”, en parte pola súa educación e os coñecementos adquiridos tras viaxar por Europa e mesmo residir algunhas tempadas en Alemania, Italia ou Francia.
Baixo o seudónimo de Eulalia de Liáns, en homenaxe á igrexa de mesmo nome cercana á súa residencia de Lóngora, traballou nas súas novelas e artigos temas sociais polos que sentía verdadeira preocupación, como a situación agrícola ou as condicións da infancia en Galicia.
O Pazo de Lóngora acolle actualmente o Instituto Universitario de Medio Ambiente (UDC) e o Centro de Documentación Ambiental Domingo Quiroga.
4. María Casares
Unha das actrices máis recoñecidas do século XX en Europa. María, filla de Santiago Casares Quiroga, tivo que marchar a Francia tras a Guerra Civil. Alí levou a súa forza interpretativa ata converterse en estrela do teatro e do cinema francés, na gran dama da Comédie Française. Aínda que viviu no exilio, sempre reivindicou as súas raíces en Galicia. Os Casares Quiroga tiñan casa en Montrove, e a súa memoria está moi presente na cultura de toda a comarca, especialmente en Oleiros.
5. María Wonenburger
Wonenburger Planells está entre as matemáticas máis destacadas do século XX sendo a primeira primeira muller española en recibir unha bolsa Fulbright para realizar estudos de doutoramento nos Estados Unidos. “A súa obra en álxebra e Teoría de Grupos deixou unha pegada profunda na ciencia mundial, aínda que a súa figura permaneceu esquecida durante moitos anos en Galicia”, recolle a revista do Ceida. Na comarca coruñesa a súa memoria está presente en espazos e recoñecementos, e dá nome a un parque na Urbanización Icaria de Oleiros.
6. Luísa Villalta
Luísa Villalta, a quen a Real Academia Galega adicou o Día das Letras en 2024, naceu na Coruña pero a súa figura quedaría para sempre ligada a Sada.
Alí, no o IES Isaac Díaz Pardo, desenvolveu a súa paixón pola literatura marcando co seu compromiso coa difusión da cultura, a promoción da igualdade e a creación literaria como ferramenta de transformación a varias xeracións de alumnos que nunca olvidarán a súa sabedoría e sensibilidade.