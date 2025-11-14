Las ayudas del PEL ya pueden solicitarse: 8,66 millones para crear empleo, impulsar nuevos negocios y apoyar a los autónomos

Las solicitudes de ‘Axudas do Plan de Emprego Local (PEL 2026)’, una convocatoria dotada con 8.660.000 euros destinada a colaborar en las contrataciones, a la realización de inversiones y a cubrir los costes de las cuotas a la Seguridad Social o de los alquileres de los autónomos, pueden tramitarse desde este mismo sábado, día 15 de noviembre, a las 09.00 horas, hasta el martes 16 de diciembre a las 14.00, y han de realizarse exclusivamente de manera telemática, a través de la plataforma SUBTeL de la Diputación de A Coruña.

“As axudas do PEL, que o vindeiro ano oscilan entre os 1.000 e os 48.900 euros por persoa ou empresa beneficiaria, permitirán seguir xerando emprego e impulsando pequenos negocios, especialmente no rural”, señaló el presidente de la institución, Valentín González Formoso, quien también explicó que, “co obxectivo de favorecer a chegada dos fondos a novos proxectos empresariais”, se mantiene el criterio por el que se valorará con “maior puntuación ás empresas e autónomos que non foran beneficiarios de ningunha convocatoria anterior do PEL”.

De los 8,66 millones de euros de esta edición, 4,7 se destinarán “á creación e mantemento de emprego”, 2,76 millones a inversiones en empresas de reciente creación y 1,2 corresponderán al PEL-Autónomos.

Además, entre las novedades de esta convocatoria está la incorporación, dentro de este PEL-Autónomos, “da posibilidade de subvencionar as mensualidades de alugueiro de baixos comerciais, naves, oficinas ou centros de traballo, cunha axuda de entre 200 e 500 euros ao mes ata un máximo de 6.000 anuais”, matiza la Diputación de A Coruña.

En cualquier caso, para explicar todas estas novedades y resolver cualquier duda, se celebrará una sesión informativa en el coworking del Pazo de Arenaza, en Oleiros, el día 20 de noviembre a las 12.00.

Los interesados podrán seguirla tanto en el centro como en línea y en ella, los técnicos realizarán “unha presentación detallada e unha simulación práctica dunha solicitude a través da SUBTeL para facilitar o proceso ás persoas interesadas” en este PEL.

Asimismo, desde la institución provincial aclaran que “todas as axudas do PEL son compatibles entre si”, lo que significa que “unha persoa autónoma con domicilio fiscal e centro de traballo nun concello de menos de 10.000 habitantes poderá acceder ata a 48.900 euros sumando as diferentes liñas (PEL-Emprende Investimento, PEL-Autónomos/as, PEL-Pemes Creación e Ampliación e PEL-Pemes Mantemento)”. Eso sí, siempre que se cumpla con los requisitos establecidos en la convocatoria de este Plan de Emprego Local, que “é unha das principais apostas de impulso económico da Deputación Provincial da Coruña”.