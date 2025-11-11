Arteixo y Oleiros incrementan su oferta de vivienda protegida con tres nuevas promociones

La construcción de vivienda protegida en Perillo comenzará en breve CEDIDA

Los municipios de Arteixo y Oleiros incrementarán su oferta de vivienda protegida con el desarrollo de tres nuevas promociones. Una de ellas dependerá de la Xunta y se levantará en el núcleo arteixán de Vilarrodís, mientras que las otras dos se desarrollarán en Mera y A Rabadeira, en las inmediaciones de la casa consistorial oleirense.

Respecto a la primera, el Consello da Xunta dio luz verde a la tramitación del expediente de aceptación de un suelo cedido gratuitamente por parte del Gobierno local, presidido por Carlos Calvelo. Esto permitirá que la Consellería de Vivenda, a través de la Sociedade de Vivenda Pública (Vipugal), impulse la construcción de catorce viviendas de promoción pública.

“Mantendo o compromiso firme do Executivo autonómico de duplicar o parque público de vivenda na comunidade para o ano 2028, a Xunta, recibiu o compromiso do Concello de Arteixo desta cesión da titularidade gratuita dunha parcela, na rúa Aguceira, co obxectivo de habilitar vivenda protexida na vila e seguir incrementando o parque público residencial autonómico”, indican fuentes del Gobierno gallego.

Inversión

La Xunta también dio vía libre a la licitación, por un presupuesto que ronda los 125.000 euros, de la redacción del proyecto básico y de ejecución y dirección de obra para la construcción de un edificio de 14 viviendas, garajes y sótanos sobre una parcela de 280 metros cuadrados. La inversión estimada para llevar a cabo la iniciativa alcanza los 2,7 millones de euros.

“Vipugal licitará estes contratos nas vindeiras semanas e os técnicos ou empresas adxudicatarias terán un prazo de cinco meses para a elaboración dos proxectos. Con esta nova cesión de solo, Arteixo súmase á rede de concellos que están xa a colaborar coa Xunta para o desenvolvemento de vivenda pública. Esta rede inclúe concellos como A Coruña, entre outros”, añaden las mismas fuentes.

El Gobierno autonómico insiste en que tiene el propósito de duplicar el parque público residencial con 4.000 nuevas viviendas en 2028 y que, en este momento, ya están en marcha cerca de 3.000.

“A Xunta destinará 350 millóns de euros a políticas de vivenda no ano 2026, dos cales 163 se destinarán a construcción de novos fogares”, apostillan.

Venta de suelo

Por su parte, el alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane, en su habitual intervención semanal de los miércoles en la emisora local de Radio Coruña Cadena Ser, anunció que el Ayuntamiento pondrá suelo municipal a la venta para que los promotores interesados desarrollen dos promociones de viviendas a precio tasado en Mera (15) y A Rabadeira (19).

La decisión fue adoptada después de que concluyese con éxito la constitución de tres cooperativas en la urbanización de Xaz, en Dorneda; en Mera, y en Perillo, ya que la última de las 160 viviendas que se prevén construir ha sido adjudicada estos últimos días.

“Os solares no plan xeral figuran como libres, non obstante, imos sacalos como propiedade do Concello para vivendas cooperativas, non se van poder vender a prezo libre”, dijo el regidor, al tiempo que de nuevo destacó la política de vivienda que se lleva a cabo en el municipio oleirense.

Cabe recordar que, también en el polígono de Icaria, en Montrove, hay en marcha otra promoción de pisos protegidos.