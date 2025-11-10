La 'revolución' de los cuidados comienza en A Coruña: así serán las Casas de Acompañamento para Maiores de la Diputación
La Diputación de A Coruña acaba de constituir la comisión encargada de diseñar y desarrollar su nuevo modelo de residencias, el denominado Casas de Acompañamento ás Persoas Maiores (CAM). Este órgano, integrado por representantes de la institución y por técnicos, será el responsable de elaborar la memoria técnica, social, jurídica y financiera que permitirá impulsar un modelo "centrado atención personalizada, a convivencia interxeneracional e a innovación tecnolóxica", nunca antes aplicado en Galicia.
El presidente provincial, Valentín González Formoso, destacó que la creación de esta comisión “marca o inicio dun proxecto transformador para o coidado das persoas maiores, baseado nun enfoque máis humano e próximo, que permita evitar o desarraigo e a soidade en centros abertos, participativos e de carácter comarcal”.
En el órgano que acaba de constituirse, presidido por el titular del Gobierno provincial, están representados todos los grupos políticos de la Diputación de A Coruña—PSOE, PP, BNG y Alternativa dos Veciños— y técnicos especialistas de las áreas de Política Social, Intervención, Secretaría, Arquitectura, Contratación y Patrimonio.
Lss Casas de Acompañamento ás Persoas Maiores (CAM) representan "un modelo de quinta xeración" inspirado en las experiencias de los países nórdicos, que apuesta por "residencias de pequeno tamaño e ámbito comarcal, nas que se garanten plans de atención individualizados e espazos máis amables e abertos á comunidade".
Las primeras experiencias se desarrollarán en As Pontes, Rianxo y Ordes, siendo el "proxecto piloto" el de As Pontes de García Rodríguez.
Las instalaciones contarán con habitaciones individuales y dobles, y zonas comunes integradas en el entorno, y dispondrán de actividades de convivencia intergeneracional que implicarán a todo el entramado asociativo, los centros educativos y las familias.
Además, incorporarán "domótica, telemedicina, sistemas intelixentes de climatización e iluminación, sensores de seguridade e tecnoloxías de rehabilitación física e cognitiva, co obxectivo de mellorar tanto a calidade de vida das persoas usuarias como as condicións do persoal profesional", y también se valorará la oportunidad de contar con huertos y mascotas, así como espacios abiertos para que los allegados de los residentes puedan compartir tiempo y actividades con ellos, reforzando así el carácter comunitario y afectivo de este modelo CAM.
“Queremos crear unha rede provincial de fogares para maiores, centrada na innovación, na atención humana e no acompañamento vital, onde cada persoa se sinta ben coidada e, sobre todo, acompañada”, resumió Valentín González Formoso.