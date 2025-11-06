La Diputación de A Coruña convoca una nueva edición del Premio Xoán Vicente Viqueira
La Diputación de A Coruña convoca la cuarta edición del Premio Xoán Vicente Viqueira de Investigación en Ciencias Sociais, Humanidades, Sustentabilidade e Innovación. Un certamen que nació "co obxectivo de recoñecer a actividade investigadora e innovadora de persoas e entidades que teñan destacado nestes ámbitos" y que rinde tributo al filósoso, psicólogo, pedadogo y escritor Xoán Vicente Viqueira López-Cortón.
Este convocatoria "busca poñer en valor o traballo científico e social de quen contribúe ao avance do coñecemento e da innovación desde Galicia e o conxunto do Estado", señalan desde la Diputación de A Coruña.
Las candidaturas podrán presentarse desde el día 17 de novembro a las 08.00 horas hasta el 17 de diciembre a las 14.00. Las solicitudes deberán tramitarse de modo telemático a través de la Plataforma Subtel de la Diputación de A Coruña.
El Premio Xoán Vicente Viqueira se estructura en tres modalidades, dotadas con 6.500 euros cada una, lo que supone un total de 19.500.
La diputada de Educación e Mocidade, Yoya Neira, presidirá "un xurado composto por cinco persoas de recoñecido prestixio nos ámbitos das ciencias sociais, as humanidades e a innovación social"; representantes de la entidad convocante, del Ayuntamiento de Bergondo y del Instituto de Estudos e Investigación Psicosocial Xoán Vicente Viqueira.
"Considerado un dos grandes pensadores galegos do primeiro terzo do século XX, destacou pola súa defensa da educación e da lingua galega, e pola súa contribución ao pensamento científico e social desde unha perspectiva humanista e galeguista", indican desde la institución que encabeza Valentín González Formoso.
La información completa y las condiciones de este certamen pueden consultarse en el BOP y en la sede electrónica de la Diputación de A Coruña: https://sede.dacoruna.gal