Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Área Metropolitana

La Diputación de A Coruña convoca una nueva edición del Premio Xoán Vicente Viqueira

Lucía Tenreiro
Lucía Tenreiro
06/11/2025 11:40
Presentación del Premio Xoán Vicente Viqueira
Archivo El Ideal Gallego

La Diputación de A Coruña convoca la cuarta edición del Premio Xoán Vicente Viqueira de Investigación en Ciencias Sociais, Humanidades, Sustentabilidade e Innovación. Un certamen que nació "co obxectivo de recoñecer a actividade investigadora e innovadora de persoas e entidades que teñan destacado nestes ámbitos" y que rinde tributo al filósoso, psicólogo, pedadogo y escritor Xoán Vicente Viqueira López-Cortón.

Este convocatoria "busca poñer en valor o traballo científico e social de quen contribúe ao avance do coñecemento e da innovación desde Galicia e o conxunto do Estado", señalan desde la Diputación de A Coruña.

Las candidaturas podrán presentarse desde el día 17 de novembro a las 08.00 horas hasta el 17 de diciembre a las 14.00. Las solicitudes deberán tramitarse de modo telemático a través de la Plataforma Subtel de la Diputación de A Coruña.

El Premio Xoán Vicente Viqueira se estructura en tres modalidades, dotadas con 6.500 euros cada una, lo que supone un total de 19.500.

La diputada de Educación e Mocidade, Yoya Neira, presidirá "un xurado composto por cinco persoas de recoñecido prestixio nos ámbitos das ciencias sociais, as humanidades e a innovación social"; representantes de la entidad convocante, del Ayuntamiento de Bergondo y del Instituto de Estudos e Investigación Psicosocial Xoán Vicente Viqueira.

"Considerado un dos grandes pensadores galegos do primeiro terzo do século XX, destacou pola súa defensa da educación e da lingua galega, e pola súa contribución ao pensamento científico e social desde unha perspectiva humanista e galeguista", indican desde la institución que encabeza Valentín González Formoso. 

La información completa y las condiciones de este certamen pueden  consultarse en el BOP y en la sede electrónica de la Diputación de A Coruña: https://sede.dacoruna.gal

Te puede interesar

José Luis Ábalos

El juez del caso Koldo en la Audiencia Nacional investiga los pagos en efectivo en el PSOE
Agencias
El ideal gallego

Corte de agua en Arteixo
Redacción
Feijóo en el Congreso

El PP da la legislatura por agotada y exige elecciones inmediatas
Agencias
Coche de la Guardia Civil delante del ayuntamiento de Oleiros

Roban al Ayuntamiento de Oleiros una bobina de cobre de dos toneladas en media hora
Fran Moar