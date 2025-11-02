Magostos y foliadas para celebrar el San Martiño en el área de A Coruña

Magosto en Celas de Peiro (Culleredo) CEDIDA

El área metropolitana continúa con las celebraciones de Samaín y la festividad de San Martiño llegará cargada de magostos y foliadas. Así, el próximo viernes darán comienzo las fiestas de San Martiño de Tiobre, en Betanzos, con castañas y choripán desde las 20.00 horas y la música de Dj Pedro. Ya el sábado actuarán Acirema y el dúo Imagine, mientras que el domingo echará el cierre el dúo Matices.

El viernes 7 también tendrá lugar el Samaín en Lorbé (Oleiros) y desde las 21.00 la Casa do Pobo contará con magosto, churrasco y la actuación de Ángel Maracaibo. En Guísamo (Bergondo) suben la apuesta ‘castañera’ y el sábado, día 8, ofrecen panceta, chorizos y postre. Será a las 21.00 horas en el local de la Sociedad de Recreo e Instrucción de la Juventud y amenizará la velada Ely Avero.

Tabeaio (Carral) honrará a San Martiño el sábado con sesión vermú y verbena nocturna a cargo del dúo Kalima. A partir de las 14.00 horas habrá pinchos de lacón cocido y chorizos al vino, mientras que desde las 20.00 se repartirán castañas y habrá queimada a la venta. Se entregarán, además, boletos ‘rasca y gana’ con cada consumición.

En el local Ohana Nui de Cirro (Sada) tendrá lugar el día 8 la XVI Foliada de Queiroa, con ‘foliadiña’ a las 17.00, concierto de Ailá a las 18.00 y concurso de baile tradicional a las 19.00 horas. Esa misma jornada habrá magosto en Nós (Oleiros), con taller de elaboración de zonchos –collares de castañas– y degustación de este fruto, además de torreznos, chorizos y chocolate. La música correrá a cargo de Dj Casanova, Nós Canta, Eu Que Sei y Rueiriños.

En Callobre (Miño) se celebrará una fiesta de Samaín por la tarde y posterior degustación de oreja, castañas, chorizo y ‘liscos’. El mismo sábado será la cena solidaria de la Asociación Contra el Cáncer en Arteixo, el XIV Festival Coral Fonte do Souto (Culleredo) y el VII Concerto de Outono de Bergondo.

