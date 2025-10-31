La Diputación urge a la Xunta a saldar su deuda de 600 millones de euros con los municipios
La Diputación de A Coruña aprobó una moción del PSdeG-PSOE para instar a la Xunta a “incluír nos orzamentos de 2026 medidas concretas” orientadas a “corrixir o déficit de financiamento que sofren os concellos e avanzar cara á igualdade real na prestación de servizos públicos cun modelo máis xusto, transparente e suficiente para garantir a autonomía”, recogía la iniciativa del Grupo Socialista.
La moción, que respaldaron PSOE, BNG y Alternativa dos Veciños, incide en la necesidad de que “os orzamentos do vindeiro ano incrementen o Fondo de Cooperación Local co obxectivo de saldar a débeda de 600 millóns de euros que o organismo autonómico mantén cos concellos pola prestación de competencias impropias”.
Además, propone que se incorporen partidas destinadas a garantizar la prestación de servicios públicos en el rural en igualdad con el entorno urbano, acabando así “coa política de recortes levada a cabo nos últimos anos” por la Xunta.
De acuerdo “coas estimacións realizadas polo propio Alfonso Rueda, estas partidas deberían acadar os 500 millóns de euros, que calcula como necesarios para a prestación duns servizos públicos plenos e iguais no rural, circunstancia que a día de hoxe non se cumpre”, indicaron desde la Diputación de A Coruña.
Bernardo Fernández, como portavoz del Gobierno de González Formoso, explicó que “os concellos galegos están a asumir cada vez máis competencias impropias sen recibir os recursos necesarios para facelo, o que compromete gravemente a súa sustentabilidade financeira”, y advirtió de que los fondos que reciben de la administración autonómica “non se reparten segundo criterios obxectivos”, lo que dificulta la planificación y la equidad territorial y, en su opinión, está perpetuando dinámicas discriminatorias.
“O Fondo de Cooperación Local leva conxelado dende 2010”, recordó Fernández, quien dijo que “a Xunta gabábase recentemente de incrementar esta partida ata os 187 millóns, pero ese incremento é claramente insuficiente” pues, “deses 187 millóns, 71 son repartidos de forma finalista, o que deixa só 116 dispoñibles para as necesidades dos concellos” y, “se dividimos esa cantidade entre os 313 municipios de Galicia, o resultado é de menos de 600.000 euros para cada un”.