Área Metropolitana
El Consorcio As Mariñas cierra los puntos limpios el 1 y 3 de noviembre
El servicio de recogida de residuos durante ambas jornadas funcionará de la forma habitual
Los puntos limpios del Consorcio As Mariñas permanecerán cerrados este sábado, 1 de noviembre, y el lunes, día 3, con motivo de los festivos de Todos los Santos y San Martín de Porres.
El servicio de recogida de residuos no sufrirá variaciones en estas festividades por la proximidad al domingo, explican desde el Consorcio. De esta forma, el personal llevará a cabo la retirada de forma ordinaria