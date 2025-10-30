El Consorcio As Mariñas cierra los puntos limpios el 1 y 3 de noviembre

Punto limpio de Sada

Los puntos limpios del Consorcio As Mariñas permanecerán cerrados este sábado, 1 de noviembre, y el lunes, día 3, con motivo de los festivos de Todos los Santos y San Martín de Porres.

El Consorcio As Mariñas incide en el uso del servicio de enseres tras detectar un repunte en los vertidos incontrolados Más información

El servicio de recogida de residuos no sufrirá variaciones en estas festividades por la proximidad al domingo, explican desde el Consorcio. De esta forma, el personal llevará a cabo la retirada de forma ordinaria