Área Metropolitana

La parroquia de Pastoriza recupera peregrinos y sugiere que el bus llegue hasta el templo

El buen tiempo ayudó a la mayor afluencia de fieles que constata Carlos Velo, colaborador de la iglesia

Doda Vázquez
Doda Vázquez
29/10/2025 22:47
Carlos Velo, colaborador de la parroquia de Pastoriza
Carlos Velo, colaborador de la parroquia de Pastoriza
German Barreiros

A Coruña tiene tres vírgenes a las que mostrar su vocación: la de los Dolores, en la iglesia de San Nicolás; la del Rosario, la patrona, en la iglesia de los Dominicos, y Santa María de Pastoriza, en Arteixo, que era hace años el principal lugar de peregrinación de los coruñeses. Aunque en los años posteriores a la pandemia la afluencia de fieles al templo había ido cayendo, en 2025 empieza a notarse una cierta recuperación.

Así lo explica Carlos Velo –colaborador del párroco, Manuel Blanco, en esta iglesia–, quien considera que ayudaría que el transporte público tuviera un par de paradas más. “Hay que pedirle a la alcaldesa que nos ponga el bus urbano hasta aquí”, deja caer entre risas. Esta peregrinación está muy enfocada a la gente de A Coruña, que sigue yendo a pie. “Este año, todos los domingos estaban las misas completas –comenta– y hubo alguna con más de 300 personas; fue un año muy bueno”.

La afluencia al templo se debe, admite Velo, en gran parte al buen tiempo del mes de octubre, que es el que se dedica a las peregrinaciones. “En Caión, por ejemplo, este año no hizo bueno y lo notaron”, añade.

Desde Sevilla

El incremento en el número de visitantes es algo que les ayuda a seguir: “Te da mucha esperanza”, admite Velo. Entre los peregrinos que se acercaron este año hasta la iglesia estaban algunos que hacían el viaje como recuerdo a sus familiares: “Vino una familia de Sevilla, con una persona que era hijo y nieto de trabajadores de la Fábrica de Tabacos, que se acordaba de venir cuando tenía cinco años con su abuela y que llegó hasta aquí porque recordaba aquellos momentos”.

Junto a los coruñeses, peregrinos naturales del lugar, situado a seis kilómetros de la ciudad, “también acuden muchos de Sobrado y de Ferrol, incluso de Pontevedra”, enumera.

Además de aquellos que vienen por devoción, Velo resalta también la importancia de que los más jóvenes conozcan el templo. Ya no por motivos religiosos, sino también culturales e históricos. “Vienen de los institutos y preguntan mucho, tienen esa inquietud y yo estoy asombrado de la ilusión con la que vienen”, explica.

En las visitas les explican el origen del santuario, que, según las leyendas, tiene una historia detrás de 17 siglos, puesto que aquí estaba la primera imagen de la Virgen que recibió culto en Galicia. Fue gracias al rey suevo Requiario, quien abrazó la fe cristiana entre los años 448 y 456, lo que lo convertiría en el primer monarca católico no solo de Europa sino de todo el mundo. Así se explica en los paneles colocados en el camino a la girola.

Una cabeza cortada

Las leyendas de Pastoriza incluyen una cabeza cortada, que se expone en una urna según se entra en el templo. Es la de la virgen que, según reza la tradición, decapitaron los hombres de Drake al llegar hasta este lugar en 1589

La historia añade que la cabeza volvió a su sitio y que, al ver el milagro, los piratas salieron despavoridos sin destrozar la iglesia, a diferencia de lo que habían hecho en otros lugares, ni tampoco las casas de la parroquia de Pastoriza.  

Cabeza cortada de la Virgen en Pastoriza
Cabeza cortada de la Virgen en Pastoriza

