La Diputación apoya con un millón de euros la protección del patrimonio cultural de los municipios pequeños
La Diputación apoyará con un millón de euros en subvenciones las actuaciones que lleven a cabo los municipios pequeños para proteger el patrimonio cultural de carácter público. El responsable provincial del departamento de Patrimonio, Xosé Penas, presentó ayer en la sede del COAG (Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia) esta iniciativa destinada a ayuntamientos de menos de 50.000 habitantes cuya cuantía máxima será de 150.000 euros por actuación y que podrán ser solicitadas hasta el 21 de enero de 2026.
Según fuentes del gobierno provincial, las ayudas podrán destinarse a la mejora de espacios públicos e inmuebles patrimoniales de titularidad municipal, con valor histórico-artístico, cultural, tipológico o etnográfico y también de sus elementos que sean declarados BIC o catalogados.
No obstante, quedan fuera de este programa los bienes muebles. Tampoco se podrá incluir ningún bien que ya esté incluido en algún ámbito de actuación o línea de trabajo en curso de la Diputación, como son los parques arqueológicos; los planes de sostenibilidad turística en destino u otros planes similares financiados por la administración provincial.
“Na Deputación somos conscientes da necesidade de actuar de xeito inmediato, e achegando recursos suficientes, para protexer e conservar adecuadamente o extraordinario patrimonio cultural que ten a provincia da Coruña”, explicó Penas, que compareció acompañado por la presidenta de la delegación coruñesa del COAG, Ruth Varela.
Protección inmediata
El diputado expresó, además, su preocupación por la situación de determinados bienes que, según él, deben ser objeto de protección inmediata. Apuntó que, en esta línea de ayudas se trabajó durante el último año, y que finalmente fue posible “grazas o esforzo e a colaboración entre a área política, os servizos de arquitectura e o departamento de Patrimonio e Contratación”.
“O patrimonio normalmente sempre vai nas últimas liñas das previsións e programas orzamentarios de todas e cada unha das administracións deste país. Así que esta liña non é soamente unha necesidade: é un berro, unha chamada de atención para que o importantísimo patrimonio que temos no territorio non caia no esquecemento, e é tamén un convite á colaboración con resto de administracións, mais especialmente aquela que ten todas as competencias nesta materia, para que se poña con firmeza a traballar”, dijo Penas, en clara referencia a la Xunta.
Por su parte, Ruth Varela, según fuentes de la Diputación, felicitó a Penas “por esta sensibilidade co patrimonio e por este apoio aos concellos”. Asimismo, puso el acento en la “necesidade de que, desde a administración pública, se dean a coñecer e se apoien os procesos de patrimonialización e os procesos de concesión de valor, e de loitar contra os procesos de despatrimonialización que é un risco para Galicia”.