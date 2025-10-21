Los alcaldes de Sada y Abegondo muestran su satisfacción por las inversiones previstas por la Xunta para 2026

La Xunta destina medio millón de euros a la Vía Ártabra ARCHIVO EL IDEAL GALLEGO

Curiosamente sucedió lo esperable. La satisfacción con los presupuestos presentados el pasado lunes, día 20, por la Xunta es proporcional, en el área metropolitana, a la afinidad política con el Ejecutivo presidido por Alfonso Rueda. Con la destacada excepción del regidor de Sada, Benito Portela, de la independiente Sadamaioría, que afirma sentirse “satisfeito cuns orzamentos que recollen importantes investimentos para o noso municipio”. Por otra parte, tampoco debe sorprender, el municipio recibirá 7,6 millones de euros el próximo año para mejorar la red de abastecimiento, reparar la cubierta del albergue de la Marina Española y la reforma del colegio Pedro Barrié de la Maza.

Este contento lo comparte el abegondés José Antonio Santiso tras ser informado de que con 2,8 millones de euros se llevará a cabo el saneamiento de Orto y Crendes, la finalización del nuevo centro de salud y la construcción del Banco de Xermoplasma de Mabegondo.

“Os orzamentos autonómicos dan resposta ás peticións trasladadas desde o Concello e recollen actuacións esenciais para os veciños de Abegondo”, señala el también presidente de la Reserva de Biosfera Terra das Mariñas.

Por su parte, el alcalde de Carral, José Luis Fernández Mouriño, valora la inclusión de una inversión de 800.000 euros para el colegio Vicente Otero Valcárcel. “Con todo, a lo largo de las últimas semanas se han ido adquiriendo otros compromisos con el organismo autonómico en los que se comenzará a avanzar a partir de enero”, apunta.

Curtis

“Uns presupostos que dan resposta á maior demanda veciñal no noso concello, que é no ámbito social. O que nos supón gastar un 10% do presuposto municipal cada ano”, dice el regidor de Curtis, Javier Caínzos, que con una inversión de 2,9 millones por parte de la Xunta defiende que las cuentas dan respuesta a las necesidades de los vecinos.

Mucho menos regocijo expresan los responsables de los gobiernos locales de Oleiros, Miño y Culleredo con un documento financiero que con absoluta seguridad entrará en vigor el día 1 de enero de 2026.

Ángel García Seoane califica los presupuestos de “miserentos, politiqueros e nos que se arrima a ascua á sua sardiña” por las inversiones que se lleva, por ejemplo, Abegondo. También critica el oleirense que para la construcción de la Vía Ártabra tan solo se destinen medio millón de euros.

En Miño, para Manuel Vázquez Faraldo las cuentas suponen una “decepción”, a pesar de que Portos de Galicia realizará un dragado en los muelles con una inversión de 412.000 euros.

El último en reaccionar es José Ramón Rioboo y lo hace para decir que Culleredo “ha sido borrado de las prioridades autonómicas y detrás de este castigo está la mano del Partido Popular local”.