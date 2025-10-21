La Diputación de A Coruña invertirá en 2026 casi 3,6 millones para gastos municipales en cultura, turismo, lengua e igualdad

Votación en el pleno de la Diputación de A Coruña Cedida

La Diputación de A Coruña invertirá el año que viene 3.585.000 euros en siete líneas de subvención destinadas a los ayuntamientos para cultura, turismo, lengua e igualdad, de acuerdo con lo establecido en la convocatoria publicada en el BOP de 14 de octubre de 2025. El plazo para presentar solicitudes estará abierto hasta el 21 de noviembre de 2025.

Estos 3.585.000 euros se distribuirán a través de estos programas:

DP0040/2026: subvenciones para realizar eventos de arte público urbana en la modalidad de pintura mural en 2026. Repartirá 150.000 euros, con un máximo de 35.000 por subvención

DP0029/2026: subvenciones a ayuntamientos y agrupaciones de municipios de menos de 50.000 habitantes para gastos de personal de las oficinas de turismo en 2026. Repartirá 800.000 euros, con ayudas de entre 10.000 y 20.000

FO207/2 026: subvenciones para el mantenimiento de conservatorios, escuelas de música y de danza municipales en 2026. Repartirá 475.000 euros, con un máximo de 25.000 euros por ayuda en el caso de los conservatorios y de 12.500 en el caso de las escuelas

FO216/2026: subvenciones a municipios de menos de 50.000 habitantes y entidades locales para gastos de personal técnico para la atención de museos y centros museísticos en 2026. Repartirá 400.000 euros

FO206/2026: subvenciones para financiar gastos de personal técnico en los servicios municipales de Cultura en 2026. Repartirá 770.000 euros, con un máximo de 15.000 por ayuda en el caso del personal técnico en gestión cultural y de 10.000 en el caso del personal técnico en animación sociocultural.

FOAI/2026: subvenciones a ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes para financiar gastos de personal técnico en los servicios municipales de Igualdad de Género en 2026. Repartirá 450.000 euros

FONL/2026: subvenciones para financiar gastos de personal técnico de los servicios de Normalización Lingüística. Repartirá 540.000 euros, con un máximo de subvención por 20.000.

Patrimonio Cultural

Además, la institución provincial ha abierto también la convocatoria del programa DP0045/2026, de subvenciones a ayuntamientos de menos de 50.000 habitantes para realizar actuaciones de protección especial sobre el patrimonio cultural público o de gestión municipal. La cuantía máxima de la subvención no podrá superar los 150.000 euros por actuación.

Las bases están publicadas en el BOP de 15 de octubre y la convocatoria, abierta entre el 21 de octubre y el 21 de enero de 2026.

Tanto las solicitudes como el resto de la tramitación de todas las convocatorias se realizarán por vía telemática a través de la plataforma SUBTEL, accesible desde la sede electrónica de la Diputación de A Coruña.