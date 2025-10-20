Diecinueve proyectos en la comarca se llevarán otros tantos millones de euros para su ejecución

La Xunta también destina una importante inversión al polígono empresarial de Morás EC

Diecinueve proyectos de la comarca se llevarán otros tantos millones de euros para lograr su ejecución si como cabe esperar el presupuesto presentado hoy por el conselleiro de Facenda, Miguel Corgos, sale adelante en el Parlamento de Galicia y entra en vigor el 1 de enero. La mayor partida le corresponderá al ayuntamiento de Sada que con 6,4 millones podrá ver mejorada su red de abastecimiento de agua. Sin embargo, el mayor número de obras se realizarán en Culleredo con cuatro, seguido con tres por Arteixo, Abegondo, Curtis y Sada. Miño y Carral se beneficiarán de una mejora cada uno. Una iniciativa que corresponde a gran parte de la comarca como es la construcción de la Vía Ártabra dispondrá de medio millón de euros.

La Consellería de Infraestruturas invertirá medio millón de euros para reiniciar la Vía Ártabra

El documento financiero que recibió hoy el presidente del Parlamento, Miguel Santalices, contempla que la Consellería de Presidencia ejecutará dos obras en Culleredo; Medio Ambiente, una en cada uno de los municipios de Curtis, Abegondo y Sada; Educación, dos en Culleredo y una en Carral, Curtis, Sada y Arteixo; Mar, una en Miño; Economía, una en Arteixo, al igual que Vivenda; Sanidade llevará a cabo una en Abegondo y otra en Curtis; Cultura, una en Sada, y finalmente Medio Rural, otra en Abegondo.

Económicamente el municipio más beneficiado es Sada ya que recibirá en total la cantidad de 7.630.000 euros correspondientes a tres proyectos, le sigue en este peculiar ránking Curtis con tres iniciativas y 2.900.000 millones. En esta ocasión al ayuntamiento al que menos se le destina es Miño con 412.000 euros.

Vía Ártabra

El medio millón de euros que se prevé, por parte de la Consellería de Infraestruturas, destinar a la Vía Ártabra podría implicar que la Xunta ha decidido dar un impulso a esta infraestructura con la que se pretende vertebrar el área metropolitana. Cabe recordar que permanece paralizada su construcción por orden judicial desde hace alrededor de tres años.

Cabe recordar que el alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane, ha reclamado en reiteradas ocasiones que se reinicie un proyecto que, cuando se ideó, hace ya más de tres décadas, supondría el enlace del puerto de Lorbé con la autovía A-6, en la parroquia de Vigo, en Cambre, tras cruzarse con la autopista AP-9, en Cecebre.

Abegondo

2.870.000 €

La Xunta ejecutará tres proyectos en el municipio abegondés. Al saneamiento de las parroquias de Orto y Crendes se destinan 1,6 millones; a la finalización de las obras de construcción de un nuevo centro de salud, 270.000, mientras que la Consellería de Medio Rural llevará a cabo, por un millón de euros, obras en el Banco de Xermoplasma del Centro de Investigacións Agrarias de Mabegondo (CIAM).

Arteixo

1.179.000 €

El municipio arteixán se beneficiará de tres mejoras. Así se llevarán a cabo obras en el instituto Manuel Murguía por parte de la Consellería de Educación por 379.000 euros; se destinarán 80.000 al desarrollo de suelo para vivienda protegida, y 720.000 a reformas en el polígono empresarial de la parroquia de Morás, que todavía se encuentra en construcción.

Carral

800.000 €

Una obra nueva en el Centro de Educación Infantil y Primaria Vicente Otero Valcárcel se llevará la totalidad del montante que la Xunta tiene previsto invertir en el municipio de Carral el próximo año.

Culleredo

2.050.000 €

El equipamiento del centro tecnológico del Cetim, ubicado en el polígono de Alvedro, con 100.000 euros, y su consolidación y estructuración con 350.000 euros son de los cuatro proyectos que en Culleredo reciben financiación. Los otros son el inicio de la construcción de un skate park (100.000) y obras en el complejo de Acea de Ama (1,5 millones).

Curtis

2.900.000 €

Curtis recibirá financiación para el centro de salud (600.000 euros) y para la construcción del primer centro autonómico de protección animal (un millón de euros).

Miño

412.000 €

Portos de Galicia, dependiente de la Consellería do Mar, realizará una inversión de 412.000 euros en el dragado del puerto miñense.

Sada

7.630.000 €

La mejora de la red de abastecimiento con 6,4 millones de euros; la mejora de la cubierta del albergue de la Marina Española (230.000) y la mejora del colegio Pedro Barrié, de Mondego, (un millón) son los proyectos con los que se beneficia Sada. 