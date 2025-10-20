Del ecoturismo a la IA: la revolución digital del turismo comienza en As Mariñas

Más de setenta empresarios y técnicos se unieron al Programa Integral de Digitalización y Formación en IA Cedida

La Reserva de Biosfera Mariñas Coruñesas celebró esta mañana en su sede, el acto inaugural del Programa Integral de Digitalización y Formación en Inteligencia Artificial. Una iniciativa dirigida al sector turístico del territorio pionera en Galicia.

La inauguración del acto corrió a cargo del presidente de la entidad, José Antonio Santiso Miramontes, quien destacó la relevancia de esta acción como un paso decisivo en la transformación y modernización del destino Mariñas Coruñesas.

“Es una verdadera satisfacción compartir con todas y todos este acto inaugural que marca el inicio de un proyecto muy especial para nuestro territorio”, señaló Santiso, quien recordó que este programa forma parte del Plan de Sostenibilidad Turística y está financiado con fondos Next Generation.

El presidente subrayó que esta iniciativa representa un nuevo impulso a la apuesta de la Reserva Mariñas Coruñesas por un modelo de desarrollo que combina innovación, sostenibilidad e identidad local.

“Fuimos el primer destino de ecoturismo certificado de Galicia, reconocido por el Club de Ecoturismo de España, y hoy reforzamos ese liderazgo incorporando la digitalización como herramienta esencial para el futuro de nuestro destino”, afirmó Santiso.

La iniciativa, diseñada para responder a las necesidades reales de las empresas turísticas y de los ayuntamientos que integran la Reserva Mariñas Coruñesas, busca ofrecer una formación práctica, personalizada y orientada a resultados. “No se trata solo de aprender a usar herramientas tecnológicas, sino de aprovechar la digitalización para crear valor, mejorar la competitividad y fortalecer nuestro tejido local”, explicó Santiso.

Durante las próximas semanas, más de setenta empresas certificadas y personal técnico municipal participarán en diversas acciones formativas que combinarán talleres prácticos, diagnósticos individualizados y planes de mejora adaptados a la realidad de cada negocio.

El programa, además de innovador, apuesta por el aprendizaje experiencial, la gamificación, el uso de la inteligencia artificial aplicada y el acompañamiento individualizado, con el objetivo de impulsar una transformación digital real y sostenible.

Santiso destacó también la importancia de la colaboración público-privada que caracteriza al modelo de Mariñas Coruñesas. “La digitalización será el puente que nos permita conectar mejor con las personas visitantes, comunicar con autenticidad lo que somos e impulsar un turismo más sostenible y competitivo”, señaló el mandatario.

El presidente quiso agradecer el compromiso de todos los actores implicados: los 17 ayuntamientos que integran el territorio, el empresariado turístico y el equipo técnico que coordina el proyecto. “Cuando trabajamos en red, el territorio crece”, añadió Santiso.

Este nuevo programa abre oportunidades para mejorar la comercialización y la visibilidad de las empresas, crear experiencias más inmersivas y sostenibles, y seguir construyendo un destino conectado, humano y con alma propia. “La digitalización y la inteligencia artificial no son un fin en sí mismas, sino un medio para continuar haciendo lo que mejor sabemos: cuidar el territorio, a las personas y el futuro”, concluyó.