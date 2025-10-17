La Diputación de A Coruña contrata 180 profesionales de Servicios Sociales

Encuentro de Servizos Sociais Comunitarios en Mariñán Diputación de A Coruña

La responsable de Política Social de la Diputación de A Coruña, Mar García Vidal, inauguró esta mañana en el Pazo de Mariñán el XII Encontro dos Servizos Sociais Comunitarios. Una cita anual que reúne a políticos, especialistas y técnicos de los municipios que integran el Consorcio As Mariñas para "reflexionar e compartir experiencias sobre a atención social de proximidade" y que este año se celebra con el título 'Tempos de Humanidade e Tecnoloxía'.

En la apertura también intervinieron el presidente del Consorcio As Mariñas, José Antonio Santiso Miramontes; la alcaldesa de Bergondo, Alejandra Pérez Máquez,y la responsable del Plan Coordinador de Servizos Sociais de la entidad, la regidora de Betanzos, María Barral Varela.

La convocatoria sirve como espacio de reflexión sobre la misión de los servicios sociales en un contexto marcado por la tecnología y los nuevos desafíos: “Vivimos nun mundo que muda a gran velocidade, onde a tecnoloxía abre oportunidades extraordinarias pero tamén nos obriga a repensar o noso papel como profesionais e como institucións", expuso Mar García Vidal.

"A clave -añadió la diputada- está en atopar o equilibrio: aproveitar a tecnoloxía como ferramenta útil, sen perder nunca a humanidade que dá sentido ao noso traballo”,y de la ahí la importancia de los servicios sociales comunitarios y su "capacidade de escoitar, comprender e acompañar ás persoas nos momentos máis difíciles”, añadió García. Una misión que “non pode ser substituída por ningunha pantalla nin algoritmo”.

En este sentido, la representante provincial agradeció "o labor de traballadoras e traballadores sociais, educadoras, psicólogos, terapeutas, persoal técnico e administrativo e responsables municipais, que fan posible cada día que os dereitos sociais se convertan en realidades concretas”.

Así, se comprometió a que la Diputación de A Coruña seguirá reforzando la cooperación entre administraciones, a "apoir aos concellos e impulsar proxectos que melloren a atención ás persoas, especialmente ás máis vulnerables”.

Del mismo modo, hizo hincapié en la importancia de afrontar los retos actuales como el envejecimiento, la soledad, la pobreza infantil, la salud mental o la brecha digital.

Durante el encuentro en Mariñán se abordaron cuestiones como la ética del cuidado y los buenos tratos profesionales, y compartieron experiencias para avanzar hacia "unha rede de servizos sociais máis coordinada e humana".

Mar García destacó que la Diputación de A Coruña acaba de publicar las bases del programa de Servizos Sociais Comunitarios, que "financia en 2025 un total de 372.236 horas de Servizo de Axuda no Fogar (SAF) e a contratación de 180 profesionais do eido social nos concellos de menos de 20.000 habitantes a través dun investimento de 8,7 millóns de euros"

Cifras

El programa de la institución provincial beneficiará 81 ayuntamientos coruñeses y supone un incremento de más do 100% en los últimos años.

“O Goberno de Valentín González Formoso incrementou este programa de 4 a 8,7 millóns na última década”, destacó la diputada de Política Social, quien incidió en que "a institución provincial incrementou de 12 a 14 euros a achega por hora de servizo, para compensar o impacto da inflación e aliviar a carga financeira dos concellos.

Esta iniciativa también promueve la contratación de 180 profesionales especialistas que atienden cada día a los más vulnerables desde Servicios Sociales.

El 100% de estos salarios los financia la Diputación de A Coruña: "18.000 euros anuais para persoal administrativo, 22.000 para persoal técnico A2 e 26.000 para persoal técnico A1, con posibilidade de contratación a media xornada".

Los recursos disponibles se reparten entre todas las comarcas y 60.332 horas corresponden al entorno de A Coruña y As Mariñas.

“O programa mellora a calidade de vida de miles de persoas e permite que toda a cidadanía teña acceso a servizos sociais profesionais, independentemente do lugar onde residan”, destacó Mar García.