La Diputación y el COAG abrirán un concurso para ampliar el coworking del pazo de Arenaza

Encarnación Ruth Varela, Xosé Penas y Luciano González Alfaya CEDIDA

La Diputación de A Coruña y el Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia (COAG) firmaron un convenio de colaboración para promover intervenciones emblemáticas en el pazo de Arenaza, en Iñás (Oleiros), además de otro dedicado a la playa de Balarés, en Ponteceso. Estas iniciativas tienen como objetivo "potenciar a calidade arquitectónica, a sustentabilidade e o respecto polo patrimonio histórico e natural da provincia".

En Arenaza, el concurso busca rehabilitar el edificio claustral del complejo para ampliar el espacio de trabajo colaborativo (coworking) que la Diputación mantiene en esta ubicación. "A intervención combinará a conservación do patrimonio coa creación dun espazo moderno e funcional orientado ao emprendemento", explica la Diputación.

El acuerdo fue firmado por el diputado de Contratación, Patrimonio e Equipamentos, Xosé Penas, y por el decano-presidente del COAG, Luciano González, con la presencia de la presidenta de la Delegación de A Coruña del Colexio, Encarnación Ruth Varela.