Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Área Metropolitana

La Diputación y el COAG abrirán un concurso para ampliar el coworking del pazo de Arenaza

Redacción
15/10/2025 14:40
Encarnación Ruth Varela, Xosé Penas y Luciano González Alfaya
Encarnación Ruth Varela, Xosé Penas y Luciano González Alfaya
CEDIDA

La Diputación de A Coruña y el Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia (COAG) firmaron un convenio de colaboración para promover intervenciones emblemáticas en el pazo de Arenaza, en Iñás (Oleiros), además de otro dedicado a la playa de Balarés, en Ponteceso. Estas iniciativas tienen como objetivo "potenciar a calidade arquitectónica, a sustentabilidade e o respecto polo patrimonio histórico e natural da provincia".

En Arenaza, el concurso busca rehabilitar el edificio claustral del complejo para ampliar el espacio de trabajo colaborativo (coworking) que la Diputación mantiene en esta ubicación. "A intervención combinará a conservación do patrimonio coa creación dun espazo moderno e funcional orientado ao emprendemento", explica la Diputación.

El acuerdo fue firmado por el diputado de Contratación, Patrimonio e Equipamentos, Xosé Penas, y por el decano-presidente del COAG, Luciano González, con la presencia de la presidenta de la Delegación de A Coruña del Colexio, Encarnación Ruth Varela. 

Te puede interesar

Representación de Galicia por la artista Alicia Catalán

Arte sobre la piel: Alicia Catalán incluye la Torre de Hércules en su representación de Galicia
Andrea Gestal
El ideal gallego

Un libro alega que Margaret Thatcher tuvo dos relaciones extramaritales
EFE
El Último de la Fila, en su primer concierto en el Coliseum

El Último de la Fila cuelga el ‘no hay billetes’ en todos los conciertos de su gira menos en A Coruña y en Sevilla
Dani Sánchez
Acceso a la terminal de Alvedro

Vueling unirá A Coruña con París, Sevilla, Tenerife, Palma y Málaga durante el cierre de Lavacolla
Lara Fernández