Más de 1.200 personas utilizaron el catamarán eléctrico de la Reserva

Un total de 1.211 personas participaron en las 173 salidas que efectuó desde su puesta en marcha el catamarán eléctrico de la Reserva de Biosfera, que recorre la ría de Betanzos y el litoral de Sada, Miño y Bergondo y que pronto contará con nuevas experiencias, dado que acaba de cambiar la empresa que lo gestionará.

El catamarán comenzó a funcionar en septiembre de 2023, dentro de una apuesta de la Reserva por el ecoturismo náutico, y ha registrado una gran afluencia, explica el ente. En cada viaje suben a bordo siete personas, más un patrón profesional que actúa como guía, con la intención de no masificar la actividad y ofrecer al usuario una experiencia prácticamente exclusiva.

La explotación del barco eléctrico por los próximos diez años correrá a cargo de la empresa Hostelería Costa Miño, actual propietaria del restaurante Carboeira y del hotel Crisol de las Rías en Miño, que se encargará de la realización de las rutas y del mantenimiento integral de la embarcación. Hasta el momento, explican desde Mariñas Coruñesas, esto era cometido de A Artesa da Moza Crecha, el restaurante de Betanzos que regentan Lolo Mosteiro y Paula Martínez.

“Las expediciones en el catamarán podrán incluir degustaciones de menús con productos locales, observación de los fondos marinos con gafas de realidad virtual o cualquier otra colaboración que se pueda establecer con las empresas turísticas de la marca de calidad”, señala la Reserva de Biosfera.

El catamarán dispondrá de puntos de atraque en Sada, Miño, Bergondo y Betanzos, aunque su base estará en el Club Náutico de Sada. Las salidas serán todos los fines de semana y festivos del año, además de diariamente entre el 1 de junio y el 30 de septiembre. Habrá, añaden, un mes al año, entre noviembre y febrero, en el que no habrá servicios para realizar trabajos de mantenimiento en el barco.

La concesión tiene un período de prueba de un año y podrá ser prorrogada otros cuatro más. El presidente de la Reserva, José Antonio Santiso, subraya que “a aposta por un turismo diferente, que procura a sostibilidade, e desestacionalizado é o camiño a seguir”. Los interesados pueden obtener más información en turismo.marinasbetanzos.gal/experiencias.

