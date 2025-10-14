El servicio de recogida de As Mariñas seguirá con Prezero hasta 2026

Pleno del Consorcio As Mariñas, que se celebró este mediodía en su sede de Bergondo Javier Alborés

El Consorcio As Mariñas acordó prorrogar el servicio de recogida y transporte de residuos urbanos para garantizar la prestación en el período que transcurrirá entre la conclusión del contrato y la nueva adjudicación, ya que el ente supramunicipal está ultimando los pliegos para la próxima licitación del servicio, confirma la entidad que preside José Antonio Santiso Miramontes.

En concreto, el contrato, suscrito el 31 de octubre de 2005 por una duración de 20 años, establece una posibilidad de prórroga de un máximo de 5 años, pero As Mariñas "se limitará extenderlo hasta estrictamente el plazo necesario para iniciar el nuevo", sostiene la entidad, que incide en que, en consecuencia, "la prórroga al contrato, que ejecuta Prezero, comenzará el próximo 1 de noviembre y durará hasta la adjudicación y puesta en marcha del nuevo contrato, manteniendo las prestaciones, frecuencias y medios actuales".

El servicio se presta por un total estimado anual de 9.582.773,63 euros, más las cantidades derivadas de la gestión de los puntos limpios de todos los municipios adheridos al Consorcio As Mariñas.

José Antonio Santiso señaló que la prórroga se adopta para garantizar la “prestación ininterrompida dun servizo esencial, brindando a estabilidade laboral ao persoal” y avanzó que la idea de los alcaldes es que el nuevo contrato mejore notablemente al actual, sobre todo en aquellas cuestiones más demandadas por la ciudadanía de Abegondo, Bergondo, Betanzos, Cambre, Carral, Culleredo, Oleiros y Sada.

Santiso señaló que confía en tener “canto antes” los pliegos para llevarlos a pleno y que de cara a primavera o verano de 2026 pueda estar en vigor el nuevo contrato.

Además, también dio cuenta del informe del secretario sobre la división en lotes en los pliegos, reservando uno, que se ceñirá a la recogida de enseres, para una empresa de economía social.

En los próximos días, el Consorcio As Mariñas convocará un encuentro con el comité de empresa de la actual concesionaria para informar de los trámites de la nueva contratación.

El acuerdo se adoptó por unanimidad, con asistencia, además del presidente y alcalde de Abegondo, José Antonio Santiso, de las alcaldesas de Betanzos, María Barral; de Bergondo, Alejandra Pérez, y de Cambre, Diana Piñeiro; de los regidores de Carral, José Luis Fernández Mouriño y de Sada, Benito Portela, y de la primera teniente de alcalde de Oleiros, María José Varela.

En materia de gestión de residuos, se dio luz verde a la adhesión a tres convenios marco de colaboración con la Consellería de Medio Ambiente de la Xunta. En concreto se dirigen al tratamiento de aparatos eléctricos y electrónicos, envases domésticos de vidrio de un solo uso y pilas y acumuladores.

De este modo, el Consorcio As Mariñas obtendrá compensaciones por la recogida de este tipo de residuos, cumpliendo con las obligaciones legales y contribuyendo a la economía circular mediante el reciclaje y reutilización.

Asimismo, se aprobó la cuenta general también por unanimidad. El interventor explicó que la estabilidad presupuestaria se arregló con el acuerdo extrajudicial firmado con la concesionaria y concluyó que la gestión es “positiva”. El remanente de tesorería alcanza los 1,6 millones de euros.