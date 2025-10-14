El BNG pide más pediatras en Cambre, Carral y Oleiros
El BNG reclama la mejora del servicio de pediatría en Cambre, Carral y Oleiros y lamenta que las urgencias de este ámbito estén compartidas entre el PAC de Santa Cruz y el de Cambre -media mañana cada uno-.
"Calquera familia que deba facer uso das urxencias pediátricas en fin de semana en Cambre, Carral ou Oleiros debe estar informada dos horarios deste servizo, xa que está compartido entre os PAC de Cambre e Santa Cruz (que atenden unha poboación de máis de 60.000 persoas), media mañá en cada un deles, orixinando as lóxicas dificultades", critican.
Los nacionalistas añaden que los centros de salud de Oleiros "contan cun profesional que atende en quenda deslizante de mañá e tarde en Santa Cruz, desprazándose dúas mañás á semana ao centro de saúde de Mera; 2 profesionais na quenda de mañá e 1 profesional na quenda da tarde en Perillo, para máis de 4.000 nenos e nenas". Por su parte, indican que A Covada no tiene servicio de pediatría y Mera "só unhas horas á semana".
Cambre y O Temple disponen de cuatro pediatras, tres en el primer centro y uno en el segundo. "Alén de que a maior parte dos profesionais teñen as cotas pechadas, o PAC de Cambre atende tamén poboación de Carral", dice el BNG, que ha registrado varias iniciativas en el Parlamento gallego para exigir la mejora urgente de este servicio.