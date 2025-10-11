La Reserva de Biosfera concede la gestión de su catamarán eléctrico para experiencias náuticas por Sada, Miño, Bergondo y Betanzos

Catamarán Eléctrico Reserva de Biosfera Turismo Mariñas Betanzos

La Reserva de Biosfera Mariñas Coruñesas refuerza su oferta de ecoturismo náutico con la adjudicación de la gestión de su catamarán eléctrico por un período de diez años. El contrato ha sido otorgado a Hostelería Costa Miño, propietaria del Restaurante Carboeira y del Hotel Crisol de las Rías, que se encargará de organizar las expediciones y del mantenimiento integral de la embarcación.

Las experiencias en el catamarán permitirán a los visitantes recorrer la costa de Sada, Miño, Bergondo y Betanzos, con posibilidad de degustaciones de menús locales, observación de los fondos marinos mediante gafas de realidad virtual y otras actividades en colaboración con empresas turísticas locales. La embarcación tiene puntos de atraque en los cuatro municipios y su sede estará en el Club Náutico de Sada.

El servicio estará disponible todos los fines de semana y festivos del año, y todos los días entre el 1 de junio y el 30 de septiembre. Entre noviembre y febrero se realizará un período de mantenimiento preventivo y predictivo. Además, la Reserva podrá disponer de 10 experiencias al año para acciones promocionales del destino. La concesión incluye un período de prueba de un año y podrá prorrogarse hasta cuatro años adicionales por acuerdo mutuo.

El presidente de la Reserva, José Antonio Santiso, destacó durante la firma del contrato que “establecer un servicio por un plazo de diez años demuestra la consolidación de la oferta de ecoturismo náutico” y que las visitas para grupos reducidos de 8 personas, combinadas con experiencias locales, están teniendo un alto atractivo entre los visitantes.

Santiso subrayó que “la apuesta por un turismo diferente, sostenible y desestacionalizado es el camino a seguir”, reforzando la imagen de Mariñas Coruñesas como destino de turismo vivencial y ecológico.

Para reservar y personalizar la experiencia, los interesados pueden consultar la web de la entidad: Catamarán eléctrico Reserva de Biosfera