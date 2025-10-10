¿En qué se gastará el área metropolitana los 20 millones de los fondos EDIL europeos?

Vistas del CEIP San Xosé Obreiro y de tráfico por la carretera principal en Meicende Quintana

Los fondos de la Estrategia de Desarrollo Integrado Local (EDIL) de la Unión Europea repartirán en Oleiros, Arteixo y Culleredo cerca de 20 millones de euros –algo más de 6,5 millones cada uno– y propiciarán un reguero de actuaciones de todo tipo, desde obras ordinarias de humanización de calles hasta la creación de nuevos parques, corredores verdes y aplicaciones tecnológicas para el buen funcionamiento de la vida en los municipios.

Esta convocatoria, a diferencia de otras europeas, permitió incorporar proyectos ya en ejecución o en licitación, dado que exige tener finalizadas las actuaciones antes de que termine 2028. En el caso de Arteixo, por ejemplo, se incluyeron la humanización de la travesía de Arteixo o el área de ocio en la zona de los Herbales de Chamín.

Desde la comarca coruñesa aplauden esta iniciativa, que en esta ocasión financia un 60% de las inversiones, asumiendo el resto el ayuntamiento en cuestión. Así, como explicó estos días el alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane, “con algo máis de catro millóns de euros conseguiranse melloras por case once”.

Uno de los ‘platos fuertes’ en Culleredo será la creación de tres corredores verdes para conectar la ría con los núcleos urbanos de O Burgo, Fonteculler y Acea de Ama. “Serán espacios donde predominará el verde, los elementos sostenibles y la protección a la biodiversidad”, explica José Ramón Rioboo, regidor cullerdense.

Esta localidad centró su estrategia de acceso a estos fondos en su litoral y, para ello, elaboró un Plan de Acción Integrado que además de estos ‘pasillos verdes’ contempla la renovación del Jardín Botánico de O Burgo, con más equipamientos y la puesta en valor de sus exteriores.

Accesibilidad y parques

Se acometerá la primera fase de la humanización de la travesía de Arteixo y del entorno de las calles República do Salvador, Nicaragua, República de Cuba, Honduras, Costa Rica o Cidade de Montevideo, además de la mejora de la accesibilidad en la travesía de Oseiro. En los Herbales de Chamín habrá una nueva área de ocio y aparcamientos, mientras que en Figueiroa se construirá una plaza y Meicende contará con un nuevo parque cerca del embalse.

Además, parte de los 6,5 millones de la EDIL irán a parar a un edificio emblema de Arteixo, el Balneario, con el objetivo de finalizar su rehabilitación. Hasta ahora se habían reformado la planta baja y el jardín, además de crear un espacio para eventos culturales en la capilla y recuperar la Casa de Baños; ahora será el turno de las otras dos plantas.

Y se añaden dos proyectos de innovación: la puesta en marcha de dos plataformas digitales para mejorar las líneas de bus municipales y para recabar datos sobre la movilidad local y regular mejor el tráfico, especialmente en los núcleos urbanos.

En Oleiros, el grueso de la partida europea se la llevará la transformación de la fachada marítima de Santa Cristina y la avenida das Américas, una actuación que incluye las calles Mendel y López Seoane.

También la restauración del entorno de Cavamontes y el mercado municipal, con la reurbanización de vías como Namibia, Zaire, Etiopía, Somalia, el parque Nelson Mandela o el de la II República. Se mejorará la eficiencia energética del castillo de Santa Cruz y el parque Luis Seoane y se dotará de equipamientos al multiusos de Bastiagueiro.