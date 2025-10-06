"Está pechando unha tenda diaria": la Diputación de A Coruña reacciona al cierre de comercios con una iniciativa millonaria
La Diputación da Coruña dio a conocer las claves de MercaNaVila, una ambiciosa iniciativa “para apoiar o comercio de proximidade nos concellos de menos de 20.000 habitantes” dotado con seis millones de euros que, como explicó el presidente de la institución, “permitirá que a cidadanía maior de idade acceda a descontos de ata 100 euros por persoa para realizar compras en establecementos comerciais locais adheridos á campaña”, dijo Formoso.
Los descuentos serán directos, de entre cinco e 15 euros por compra, según el importe, y están diseñados para activar el consumo, apoyar las pequeñas empresas locales y dinamizar la vida económica y social de los municipios medianos y pequeños de A Coruña.
El plazo de inscripción para comercios comenzó esta semana y se estima que alrededor de 2.500 se unirán a la iniciativa, que permitirá movilizar casi 25 millones de euros en ventas en el comercio de la provincia.
En este sentido, se trata de uno de los mayores programas de impulso al consumo local activados en Galicia en los últimos años, según expuso Valentín González Formoso.
El presidente afirmó que “a Xunta orzamenta 7,5 millóns de euros para toda Galicia este ano en programas como este, mentres que a Deputación orzamenta 6 millóns para unha soa provincia e para concellos de menos de 20.000 habitantes”, por lo que se “esperamos que teña unha importante aceptación por parte de comercios e consumidores e un importante impacto no comercio” del territorio de A Coruña.
“Despois de pisar as rúas durante moito tempo percibimos que o comercio local é un sector que é fundamental para as economías locais” y que “xoga un papel esencial na cohesión social das aldeas e vilas” pero reconoció que “a pesar diso, nos últimos oito anos está pechando unha tenda diaria”, indicó al dirigente, preocupado porque “levamos preto de 1.900 tendas e comercios perdidos neste tempo só na provincia da Coruña”.