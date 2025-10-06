Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Área Metropolitana

"Está pechando unha tenda diaria": la Diputación de A Coruña reacciona al cierre de comercios con una iniciativa millonaria

Lucía Tenreiro
Lucía Tenreiro
06/10/2025 21:49
Formoso presentó ayer MercaNaVila
Formoso presentó esta mañana MercaNaVila
Diputación de A Coruña

La Diputación da Coruña dio a conocer las claves de MercaNaVila, una ambiciosa iniciativa “para apoiar o comercio de proximidade nos concellos de menos de 20.000 habitantes” dotado con seis millones de euros que, como explicó el presidente de la institución, “permitirá que a cidadanía maior de idade acceda a descontos de ata 100 euros por persoa para realizar compras en establecementos comerciais locais adheridos á campaña”, dijo Formoso. 

Los descuentos serán directos, de entre cinco e 15 euros por compra, según el importe, y están diseñados para activar el consumo, apoyar las pequeñas empresas locales y dinamizar la vida económica y social de los municipios medianos y pequeños de A Coruña. 

El plazo de inscripción para comercios comenzó esta semana y se estima que alrededor de 2.500 se unirán a la iniciativa, que permitirá movilizar casi 25 millones de euros en ventas en el comercio de la provincia

En este sentido, se trata de uno de los mayores programas de impulso al consumo local activados en Galicia en los últimos años, según expuso Valentín González Formoso. 

El presidente afirmó que “a Xunta orzamenta 7,5 millóns de euros para toda Galicia este ano en programas como este, mentres que a Deputación orzamenta 6 millóns para unha soa provincia e para concellos de menos de 20.000 habitantes”, por lo que se “esperamos que teña unha importante aceptación por parte de comercios e consumidores e un importante impacto no comercio” del territorio de A Coruña. 

“Despois de pisar as rúas durante moito tempo percibimos que o comercio local é un sector que é fundamental para as economías locais” y que “xoga un papel esencial na cohesión social das aldeas e vilas” pero reconoció que “a pesar diso, nos últimos oito anos está pechando unha tenda diaria”, indicó al dirigente, preocupado porque “levamos preto de 1.900 tendas e comercios perdidos neste tempo só na provincia da Coruña”.

Te puede interesar

Polémico cartel sobre el topónimo instalado en Monelos en 2023

Hace 25 años | El Tribunal Supremo sentencia que el único topónimo legal es A Coruña
Eugenio Cobas
Imagen de una edición pasada de la Feira de Emprego de Erlac

La sexta Feira de Emprego de Erlac estará marcada por la globalización y el empleo joven
Redacción
Vecinos posan en la cala de San Roque, donde el Ayuntamiento pretende crear una zona de esparcimiento canino, medida a la que se oponen

“Preocupación” vecinal por la zona de esparcimiento canino de la cala de San Roque
Iván Aguiar
El ministro de la Orden Tercera, Salvador Peña, mostrando a las visitas los daños en el edificio

La Orden Tercera comienza su reforma, que durará todo un año
Julia Nóvoa