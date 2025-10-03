Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

Área Metropolitana

La Diputación apuntala su POS+: 822 millones en solo ocho años y un nuevo techo histórico

Lucía Tenreiro
03/10/2025 19:04
Votación en el pleno de la Diputación de A Coruña
Votación en el pleno de la Diputación de A Coruña - Cedida

Unanimidad en la Diputación de A Coruña para aprobar una inversión adicional de 22 millones de euros para el Plan Único (POS+2025), que alcanza así los 138 millones de euros, consolidándose como la apuesta de cooperación municipal más importante de la comunidad y uno de los más ambiciosos de España. De estos 18 millones de euros, 30,2 corresponden a las comarcas de A Coruña y Betanzos. 

El presidente, Valentín González Formoso, destacó que esta nueva aportación “bate un novo récord histórico de investimento nos concellos e confirma o compromiso firme da Deputación coa autonomía municipal, a igualdade territorial e o reforzo dos servizos públicos” de los 93 municipios de A Coruña.

Con este Plan Único, a Deputación da Coruña inviste este ano máis nos 93 concellos coruñeses que a Xunta nos 313 concellos galegos, e facémolo con fondos incondicionados, que os concellos poden destinar a aquilo que realmente precisa a veciñanza”, sostuvo Formoso. 

Antes del verano, tras una modificación inicial de 30 millones que también se aprobó por unanimidad, el POS+2025 "chegou xa aos 116 millóns de euros" y ahora, con este suplemento, "acada os 138 millóns, converténdose no maior orzamento da historia deste instrumento de cooperación local", destaca la Diputación de A Coruña.

El modelo implantado permite a los ayuntamientos destinar las cantidades que les corresponden a sus necesidades reales, desde obras en infraestructuras hasta servicios sociales, ambientales o culturales, pero también existe la opción de destinar fondos a gasto corriente, que posibilitan a los ayuntamientos asegurar la cobertura de servicios esenciales como alumbrado, mantenimiento de vías o conservación de instalaciones, aclaran desde la entidad que encabeza González Formoso.

Además, se destinan otros 7 millones de euros para gasto social, reforzando a atención á cidadanía máis vulnerable y 12 para la amortización de deuda y la financiación de servicios en los ayuntamientos que no la tienen.

Estas cifras "confirman a ampla distribución territorial e o carácter igualitario e equilibrado do Plan Único, que garante que todos os concellos, independentemente do seu tamaño ou localización, dispoñan de recursos para atender as súas necesidades e mellorar a calidade de vida da veciñanza", resume la Diputación de A Coruña.

