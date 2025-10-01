Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Área Metropolitana

Reclaman más profesorado de apoyo en dos colegios de Oleiros y Carral

Redacción
01/10/2025 15:24
Reunión del PSOE con la AMPA del Vicente Otero de Carral
Reunión del PSOE con la AMPA del Vicente Otero de Carral - CEDIDA

PSOE y BNG llevarán al Parlamento gallego la necesidad de incrementar el profesorado de necesidades especiales en los CEIP Valle Inclán de Perillo (Oleiros) y Vicente Otero Valcárcel (Carral).

Silvia Longueira, diputada en el pazo do Hórreo, y Obdulia Taboadela, diputada en el Congreso, se reunieron en Carral con la AMPA del colegio para conocer su situación y reivindicaciones. "As carencias de persoal no centro chegaron até o punto de que a un alumno cun grao 3 de dependencia se lle foi denegado un coidador na aula", lamenta Longueira.

"A situación é moi complexa, xa que o colexio conta con 60 alumnos e alumnas que precisan apoios e coidados dentro da liña do ensino inclusivo nalgunha medida, pero só 30 deses 60 alumnos foron valorados", apostilla la diputada en el Parlamento gallego.

Por otra parte, el BNG participó esta semana en las movilizaciones de las familias del CEIP Valle Inclán, de Perillo, donde reclaman dos profesores de apoyo. Iria Taibo, diputada oleirense en el Parlamento, asegura que "o dereito fundamental á educación das crianzas está a verse vulnerado pola falta de persoal docente".

Concentración ante el CEIP Valle Inclán

El Ayuntamiento de Oleiros apoya las demandas del AMPA Valle Inclán ante la falta de profesorado

Más información

Te puede interesar

Policía Nacional

Una mujer siguió con su coche a un asesino machista en Madrid y guió a la Policía hasta él
EFE
Coche patrulla de la Policía Nacional

Herido un trabajador en A Coruña tras caer desde una altura de más de tres metros
EP
Jardín de San Carlos

Lo que el jardín de San Carlos ocultaba bajo tierra: 836 restos arqueológicos
Lara Fernández
El ideal gallego

Pablo Isla asume desde este miércoles la Presidencia de Nestlé
EP