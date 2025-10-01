Reclaman más profesorado de apoyo en dos colegios de Oleiros y Carral

Reunión del PSOE con la AMPA del Vicente Otero de Carral - CEDIDA

PSOE y BNG llevarán al Parlamento gallego la necesidad de incrementar el profesorado de necesidades especiales en los CEIP Valle Inclán de Perillo (Oleiros) y Vicente Otero Valcárcel (Carral).

Silvia Longueira, diputada en el pazo do Hórreo, y Obdulia Taboadela, diputada en el Congreso, se reunieron en Carral con la AMPA del colegio para conocer su situación y reivindicaciones. "As carencias de persoal no centro chegaron até o punto de que a un alumno cun grao 3 de dependencia se lle foi denegado un coidador na aula", lamenta Longueira.

"A situación é moi complexa, xa que o colexio conta con 60 alumnos e alumnas que precisan apoios e coidados dentro da liña do ensino inclusivo nalgunha medida, pero só 30 deses 60 alumnos foron valorados", apostilla la diputada en el Parlamento gallego.

Por otra parte, el BNG participó esta semana en las movilizaciones de las familias del CEIP Valle Inclán, de Perillo, donde reclaman dos profesores de apoyo. Iria Taibo, diputada oleirense en el Parlamento, asegura que "o dereito fundamental á educación das crianzas está a verse vulnerado pola falta de persoal docente".