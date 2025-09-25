El personal del Ayuntamiento de Cambre reanuda las protestas para exigir “solucións urxentes”
Personal del Ayuntamiento de Cambre reanudó las acciones de protesta iniciadas a comienzos de este año porque, “coa dimisión da alcaldesa, segunda dimisión dun alcalde neste mandato, e a entrada dun novo Goberno, douse unha pequena marxe para que o novo goberno actuase, pero a situación segue empeorando e xa non podemos mais”, de manera que han decidido volver a la calle concentrándose delante de la casa consistorial, en el Campo da Feira de Cambre.
"Necesitamos que os veciños e veciñas coñezan a situación e nos apoien nas nosas movilizacións”, indicaron los convocantes que, “tras anos de negociacións infructuosas nas que as condicións de traballo foron empeorando cada vez máis”, advierten de una situación extrema “que nos leva a pedir solucións urxentes”, denunciaron antes del inicio de la sesión ordinaria de septiembre del Pleno de Cambre.
La Relación de Postos de Traballo (RPT) es de 1999, “pero con menos persoal actualmente para atender a moita mais poboación, pois son numerosas as vacantes sen cubrir” y “a carreira profesional á que temos dereito por lei non existe en Cambre”. Así, instaron a que les escuchen toda la corporación y los vecinos de Cambre.