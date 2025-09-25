Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Área Metropolitana

El exalcalde Óscar García Patiño localiza a quien golpeó su coche gracias a las redes

Noelia Díaz
Noelia Díaz
25/09/2025 17:23
Óscar García Patiño, exalcalde de Cambre
Óscar García Patiño, exalcalde de CambreARCHIVO EL IDEAL GALLEGO

El exalcalde de Cambre, Óscar García Patiño, ha localizado gracias a la 'magia' de las redes sociales al vehículo que golpeó su coche el pasado fin de semana en el lugar cambrés de A Patiña y se fue sin dejar rastro. 

Según explicó el presidente de Unión por Cambre en un post de Facebook el lunes, el sábado 20 "un Audi (A3 o A4 ranchera) color gris oscuro" golpeó "fuertemente" su coche en dos puertas, defensa trasera y tren trasero "y se dio a la fuga en dirección Brexo Lema". Patiño solicitaba la ayuda de sus contactos en esta red social para denunciarlo a la Guardia Civil.

Patiño indicó ayer que pocas horas después de hacer esa publicación ya tenía localizado al vehículo infractor y procedió a informar a la Guardia Civil. "Para mí es importante identificar a una persona que después de dar un gran golpe a un coche huye sin saber si hay alguna persona herida. ¿Qué tipo de persona hace esto?", señaló.

Te puede interesar

Pedro Blanco, durante el evento

Pedro Blanco: “Sodes capaces de transmitir con absoluta fiabilidade o termómetro do que pasa na sociedade galega”
Redacción
Valentín González Formoso, durante el evento

Valentín González Formoso: “Frente a medios que morren en seis meses está a solvencia dun grupo editorial que leva a rigurosidade como bandeira”
Redacción
A la presentación de la nueva etapa del Grupo Editorial El Ideal Gallego asistieron 350 personas

El Grupo Editorial del futuro con más de un siglo de historia
Óscar Ulla
Alfonso Rueda, presidente de la Xunta, durante el evento

Alfonso Rueda: “Os medios de comunicación que levan máis de cen anos vivos é porque contan a verdade”
Redacción