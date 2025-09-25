El exalcalde Óscar García Patiño localiza a quien golpeó su coche gracias a las redes

Óscar García Patiño, exalcalde de CambreARCHIVO EL IDEAL GALLEGO

El exalcalde de Cambre, Óscar García Patiño, ha localizado gracias a la 'magia' de las redes sociales al vehículo que golpeó su coche el pasado fin de semana en el lugar cambrés de A Patiña y se fue sin dejar rastro.

Según explicó el presidente de Unión por Cambre en un post de Facebook el lunes, el sábado 20 "un Audi (A3 o A4 ranchera) color gris oscuro" golpeó "fuertemente" su coche en dos puertas, defensa trasera y tren trasero "y se dio a la fuga en dirección Brexo Lema". Patiño solicitaba la ayuda de sus contactos en esta red social para denunciarlo a la Guardia Civil.

Patiño indicó ayer que pocas horas después de hacer esa publicación ya tenía localizado al vehículo infractor y procedió a informar a la Guardia Civil. "Para mí es importante identificar a una persona que después de dar un gran golpe a un coche huye sin saber si hay alguna persona herida. ¿Qué tipo de persona hace esto?", señaló.