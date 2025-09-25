David Amor, de 'Masterchef Celebrity', visita el taller de gaitas Seivane, en Cambre
El cómico y actor David Amor, participante en la actual edición de 'Masterchef Celebrity', visitó recientemente el taller de gaitas Seivane, ubicado en Volteiro (Cambre), donde mostró una de sus facetas menos conocida, la de gaitero y tamborilero.
"David empezou a tocar a gaita cando tiña 15 anos cun grupo de toque pechado, os Marmurios de Leucoíña, co que nos fixo unha visita en maio de 1995, cando levábamos moi pouquiños meses instalados en Cambre", explicaron desde Seivane en la red social Facebook. El propio humorista pontevedrés se sorprendió al ver enmarcada una fotografía de su visita al obrador y no dudó en posar con ella.
Según los artesanos cambreses, David Amor tiene una "fermosa gaita do ano 2005 que completou no 2006", la cual acudió a poner a punto en el taller "precisamente despois do seu paso polo festival Castelo Conta, onde acompañou por sorpresa coa gaita a Xabier Díaz".