Área Metropolitana

David Amor, de 'Masterchef Celebrity', visita el taller de gaitas Seivane, en Cambre


Noelia Díaz
Noelia Díaz
25/09/2025 16:48
David Amor con Álvaro y Xosé Manuel Seivane
David Amor con Álvaro y Xosé Manuel Seivane  OBRADOIRO DE GAITAS SEIVANE

El cómico y actor David Amor, participante en la actual edición de 'Masterchef Celebrity', visitó recientemente el taller de gaitas Seivane, ubicado en Volteiro (Cambre), donde mostró una de sus facetas menos conocida, la de gaitero y tamborilero.

"David empezou a tocar a gaita cando tiña 15 anos cun grupo de toque pechado, os Marmurios de Leucoíña, co que nos fixo unha visita en maio de 1995, cando levábamos moi pouquiños meses instalados en Cambre", explicaron desde Seivane en la red social Facebook. El propio humorista pontevedrés se sorprendió al ver enmarcada una fotografía de su visita al obrador y no dudó en posar con ella.

David Amor y Xabier Díaz en el Castelo Conta
David Amor y Xabier Díaz en el Castelo Conta  Facebook Xabier Díaz

Según los artesanos cambreses, David Amor tiene una "fermosa gaita do ano 2005 que completou no 2006", la cual acudió a poner a punto en el taller "precisamente despois do seu paso polo festival Castelo Conta, onde acompañou por sorpresa coa gaita a Xabier Díaz".

