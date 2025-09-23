Mi cuenta

Área Metropolitana

El Gobierno de Piñeiro abonó hasta agosto 2,6 millones de facturas pendientes

Después de las revisiones de oficio realizadas desde el pasado 21 de abril

Lucía Tenreiro
Lucía Tenreiro
23/09/2025 15:58
Diana Piñeiro, alcaldesa de Cambre
Diana Piñeiro, alcaldesa de CambreEC

La alcaldesa, Diana Piñeiro, informó a la ciudadanía de Cambre de los avances en el abono de la deuda contraída con empresas que prestaban servicios en el municipio "e que tiñan facturas sen cobrar dende fai anos na maior parte dos casos", detalló la mandataria del PP.

Después de las revisiones de oficio realizadas a partir del 21 de abril, cuando Piñeiro asumió la Alcadía de Cambre, "xa foron abonadas facturas correspondentes aos servizos básicos a empresas como servizo de mantemento eléctrico,  limpeza de instalacións públicas, servizo informatico para cobro de nóminas, seguro de resposanbilidade civil do concello, mantemento de alarmas, servizo de atención a domicilio ou desbroce de fincas e camiños", detalló Piñeiro.

Según explicó la regidora, la normalización de los servicios es una cuestión prioritaria en este momento "e avanza a bo ritmo", pues al cierre de agosto "o Goberno municipal xa ten aboado un importe que había pendente de 2.600.000 euros".

Asimismo, la alcladesa aseguró que la institución "seguirá facendo un esforzo laboral para resolver o antes posible os pagos que aónda seguen pendentes" de anos anteriores con la idea de que "Cambre non sexa considerado un concello moroso" y de "normalizar á máxima prontitude os servizos que se prestan aos cidadáns".

