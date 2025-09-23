Ángel García Seoane, satisfecho con la sentencia: "Quen me acusa son aqueles que politicamente non poden comigo"

El alcalde del Ayuntamiento de Oleiros compareció ante los medios tras conocer la sentencia de la Audiencia de A CoruñaJavier Alborés

“Eu non cometera ningún delito, só defendín aos cidadáns de Oleiros”. Así reaccionó Ángel García Seoane a la sentencia de la Audiencia de A Coruña que lo absuelve de los delitos por la demolición de la Casa Carnicero.

El alcalde, que conoció el dictamen cuando se encontraba en una reunión en Santiago, no ocultó su satisfacción y vinculó la denuncia con representantes políticos del PP relacionados con Oleiros. “Quen me acusa son aqueles que politicamente non poden conmigo” y recurren a otras vías, señaló durante una comparecencia ante los medios en la que reiteró los argumentos esgrimidos en su declaración en la Audiencia de A Coruña en relación con el “risco real” que suponía la Casa Carnicero.

“Gelo (García Seoane) ou morre por morte natural ou hai que matalo”, insistió el alcalde de Oleiros. En este sentido, reiteró que las razones de la denuncia han sido políticas señalando como instigadores a “dous diputados” do PP. Así, cuestionó este tipo de actuaciones para acabar con su carrera insistiendo en que “para a casa só me poden mandar os veciños de Oleiros”. Interpelado sobre si le preocupa que se pueda recurrir la sentencia ante el TSXG, aseguró que cabe recurso “pero non ten percorrido” y que él estaba “máis preocupado polo compañeiro funcionario”, el arquitecto municipal José Luis Jares.

En cuanto a los motivos que llevaron al Ayuntamiento de Oleiros a aceptar el inmueble cuanto este era una ruina, explicó que, siguiendo la que ha sido una enseña del municipio, que recuperó casi una treintena de casas para la ciudadanía, negociaron durante meses con sus titulares para adquirirlo pero que los trámites se demoraron por estar uno de los propietarios tutelado “e dependía da decisión dun xuiz” y, tras recordar su interés –incluso personal por relaciones familiares con los antiguos dueños– por comprar la casa para uso de los vecinos de Perillo, reconoció que ahora mismo, dada la imposibilidad de rehabilitación, “esa parcela, o día que amplíen a ponte da Pasaxe, ocúpana”, añadió García Seoane.