Sada acoge el Touliña Festival. En el cartel Private Function, de Australia,The Midnight Kings, The Crawdaddys, Pat Todd & The Rankoutsiders y Los Chicos. Además, el TouliñaPop na Rúa, al igual que en ediciones anteriores, contó con una sesión vermú en la zona del puerto, con los pontevedreses The Bo Derek’s.