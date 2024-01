La 75 edición de los Emmy se celebra en Los Ángeles cuatro meses después de lo previsto, debido a las huelgas que paralizaron Hollywood el año pasado, con todos los focos puestos en las series más nominadas del curso: 'Succession', 'The Last of Us' y 'The White Lotus', gracias a sus 27, 24 y 23 candidaturas, respectivamente