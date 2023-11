Los recuerdos de los emigrantes gallegos: 'As xeracións do Montserrat'

Durante buena parte del siglo pasado no fueron pocas las familias gallegas con miembros que tuvieron que emigrar. Los primeros destinos estaban al otro lado del charco, pero en la segunda mitad del siglo, destinos como Suiza o Alemania fueron los predilectos, ante la demanda de mano de obra de ambos estados.



En los 60, surgió otro destino, quizá con menor afluencia, pero cuyas memorias también permiten construir y entender “a memoria do país”. Los gallegos que emigraban al Reino Unido lo hacían en dos buques: el ‘Montserrat’ y el ‘Begoña’.



Ahora, la memoria de aquellos emigrantes a las islas británicas se recoge en la exposición ‘As xeracións do Montserrat’, que se podrá ver en el Kiosco Alfonso hasta el 14 de enero.